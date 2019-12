Empresarios temen cierre de negocios ante baja de ocupación hotelera, en Poza Rica

La ocupación hotelera durante el 2019 fue considerada baja por el propio gremio empresarial en este ramo, en un estimado de apenas el 26 por ciento.



La presidenta de la Asociación de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Región Totonacapan, Cecilia Uresti Villegas, informó que existe el riesgo de cierres de negocios.



En esta temporada decembrina, los dueños de los hoteles deben cumplir con pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores, en la incertidumbre queda que ante la baja ocupación hotelera para el próximo año se tenga el riesgo de cierres porque han tratado de soportar los gastos de su infraestructura y personal pero no hay igual de ingresos.



Entre las posibles causas, es la falta de difusión que carecen los destinos de municipios en el norte de Veracruz, Cecilia Uresti dijo que “están batallando”.



No hay por el momento cierre de hoteles, pero se teme que el 2020 comience a registrarse estas medidas drásticas, ya que el riesgo es para todos los empresarios.



Entre las causas está la crisis económica que se atraviesa en la región pero mencionó que no se tiene promoción y siendo que el Gobierno E statal lo cuenta, pero el sector hotelero no se ha visto beneficiado, ya que el dos por ciento de impuesto que se paga no ha dado los resultados que esperaban y sus expectativas son en la marca turística totonaca que tuvieron que crear para darle identidad y pagar sus costos con los ingresos de los hoteleros.



Para los empresarios del norte de Veracruz , su esperanza es el repunte de afluencia turística en este periodo vacacional. Los hoteleros implementaron estrategias de mercado y han aplicado paquetes navideños para lograr el atractivo en servicios para los visitantes que arriben en la zona norte de Veracruz.