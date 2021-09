Empresarios temen que se desproteja conurbación Veracruz-Boca del Río

En Veracruz se ha reducido el número de elementos policiacos certificados, situación que preocupa al sector empresarial, aunado a la salida de la Policía Naval de Veracruz-Boca del Río, afirmó el presidente de la COPARMEX, Alberto Aja Cantero.Lamentó que a pesar de que participan en las reuniones de la Mesa de Seguridad, no fluye información clara sobre el número de elementos con los que se cuentan y los que están bajo certificación, por lo cual, hay riesgos de que sin el respaldo de los elementos de la Marina, la delincuencia nuevamente incremente."En la Mesa de Seguridad no se nos advirtió de la salida de la Policía Naval y esto puede en el mediano aliento generar una crisis de seguridad en Veracruz como la vivimos en el 2012 y esa etapa. La información que tenemos es opaca, no nos comparten información clara del inventario policial, argumentando temas de seguridad cuando en las ciudades competitivas del país y del mundo se comparte esta información (...) la realidad es que hemos reducido el número de elementos certificado en el Estado", dijo.Insistió en que deben regresar los elementos certificados a esta zona, porque son menos y la estrategia de seguridad es rotarlos por todo el estado, pero no se ha fortalecido a las policías municipales para afrontar este déficit.Aja Cantero, precisó que tienen desconocimiento si la Secretaría de Seguridad Pública, ha logrado cumplir con el incremento de las certificaciones a los elementos policiacos."Me gustaría hacer ese llamado a que regresen los elementos que se han ido y fortalezcamos a las policías locales, no tenemos elementos certificados suficientes, había un reto de que se certificarán los policías y no nos dan los datos de cuántos policías certificados hay", indicó.Incluso, los indícienles delictivos se están incrementando en todo el estado "si vemos incrementos alarmantes en la zona sur del estado, como es la zona aledaña de Coatzacoalcos, Nanchital, en zona de Poza Rica, Córdoba, en la misma Xalapa", finalizó.