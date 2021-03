Empresarios ven bien que nuevo inspector de policía en Orizaba sea parte de la MARINA

El empresario Edgar Chahín Trueba, aseguró que es muy buena decisión el nombramiento de un inspector de policía en Orizaba que sea parte de la MARINA, sin embargo, destacó la necesidad de recuperar la corporación municipal.



"Nos urge recuperar la policía y el hecho de que sea la MARINA la que llega a la inspección de la policía nos da mucha confianza", agregó que como sector lo que piden es que regresen los elementos de la municipal. "Teníamos una policía en preparación y capacitación mucho mayor que la que tenemos por parte del Estado y lo que provoca es que no se tenga la seguridad necesaria".



Agregó que hay más robos a casa habitación, a transeúnte, desde que llegó la Policía Estatal a asumir el cargo y eso es algo que preocupa y ocupa. "Los primeros, los interesados de que si hay elementos policiales malos se vayan, somos nosotros".



Indicó que se está deteriorando el tema de seguridad, porque los índices delictivos van al alza.



Asimismo, destacó que los elementos de la corporación municipal siempre fueron de apoyo a sus homólogos estatales.



"La policía ayudaba a cuidar la imagen de la ciudad, que es algo por lo que nos hemos preocupado, y no es culpa tampoco de la Policía Estatal, pues son pocos elementos y además no conocen la ciudad, pero sí vemos afectación en ese tema".