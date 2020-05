Empresarios ven con incertidumbre el fin de la cuarentena; habría desempleos

Aunque al momento parece cercano el fin de la cuarentena, entre el sector empresarial prevalece la incertidumbre, pues no hay un verdadero apoyo por parte del Gobierno Federal o Estatal para las pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo que se podría dar desempleo, indicó Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Puntualizó que los empresarios no han pedido al gobierno condonación de impuestos, simplemente que haya planes de apoyo que les permitan cubrir las obligaciones fiscales de manera diferida.



Recordó que a mes y medio de la cuarentena todos los sectores están afectados lo mismo que la población, por lo que, aunque se reinicien las actividades el primero de julio nadie tiene para gastar.



Expuso que esto implica que no se tendrá una recuperación económica inmediata, sino a largo plazo.



Resaltó que llevar adelante un negocio implica no solo el cumplimento fiscal, sino créditos por cubrir, nómina del personal, pago de renta, de luz, y al no haber laborado, muchos tendrán problemas para cubrir esos pendientes.



Comentó que se piensa que esto puede generar desempleo en la zona, por lo que sería bueno que se contara con un plan emergente que permita resolver esto de alguna manera.