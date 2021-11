Empresarios xalapeños piden a trabajadores paciencia con los aguinaldos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR), Bernardo Martínez Ríos, explicó que no sabría decir si los empresarios de Xalapa y la región podrán pagar los aguinaldos a tiempo, por lo que pidió a trabajadores solidaridad con los patrones para acordar la mejor manera de cumplir con esta obligación."Esperamos cumplir, la verdad no me atrevería a decir si en tiempo pero sí, si el año pasado pudimos sacar un compromiso con la fuerza laboral, este año no será la excepción (...) Hemos encontrado mucha empatía con los trabajadores, creo que todos están conscientes de cómo se da la situación", dijo.Enfatizó que los empleados saben el esfuerzo hecho por los propietarios de establecimientos comerciales para entregarles esta prestación, lo que, según el funcionario, permite la comunicación entre ambas partes."Nosotros siempre hemos querido cumplir, ojalá y lo podamos hacer en tiempo y forma, si lo hacemos en monto va a ser para nosotros un ganar-ganar. Es posible llegar a acuerdos con los trabajadores (para entregarlo en dos partes), dependerá de cada empresa, de cada situación, de cada giro", señaló.Martínez Ríos insistió en que "uno no es responsable de la tormenta".Aun así se mostró esperanzado en poder cumplir con estas obligaciones patronales, pues destacó que las compras en derivadas del Buen Fin ayudarán a generar los ingresos económicos necesarios."Para el sector terciario es muy importante porque genera economía, el Buen Fin es una palanca importante para empezar a mover mercancía para empezar a generar consumo", expresó.El presidente de la CANACO-SERVITUR recordó que el año pasado encontraron "mucha solidaridad" de parte de los trabajadores, lo que demostró que la "unión hace la fuerza".