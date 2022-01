Empresarios xalapeños piden al Gobierno Estatal no cerrar negocios por Cuarta Ola de COVID

Empresarios en Xalapa advirtieron que las finanzas de miles de negocios no soportarían un nuevo confinamiento ante la Cuarta Ola de transmisiones de COVID-19 y pidieron al Gobierno estatal no suspender actividades, abogando por el cumplimiento de las medidas sanitarias.Opinaron que los sectores productivos, comerciales y de servicios pueden continuar operando si se refuerzan las medidas sanitarias y continúa la estrategia nacional de vacunación; además, requirieron “piso parejo” respecto al sector informal.El vicepresidente Nacional de CANACINTRA, Juan Manuel García González, dijo que la economía está seriamente afectada y, aunque el sector industrial cuenta con la posibilidad de reponerse, no ocurre lo mismo con las pequeñas y medianas empresas, así como el comercio en general.Advirtió que el confinamiento de 2020 tuvo un impacto que todavía está en estudio, con miles de empleos perdidos en Veracruz y a nivel nacional que todavía no se recuperan.“Han cerrado empresas muy icónicas. En la industria más o menos hemos detenido el tema, pero ya sería una sinrazón el cerrar alguna entidad económica por el tema de COVID”, planteó.Agregó que todos los empresarios están implementando sus medidas de seguridad para mantener los negocios abiertos y no dejar sin fuente de empleo a sus colaboradores.“Muchos empresarios se endeudaron para poder salir adelante con el pago de sueldos e impuestos que no se han detenido en ningún momento. Creo que podemos encontrar otra medida. Nosotros estamos viviendo la problemática diaria”.El presidente de la Cámara de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, coincidió en que cerrar negocios ocasionaría un daño económico irreversible a los empresarios cuando todo indica que, si bien la variante Ómicron resulta más contagiosa también es menos letal.“Lo que sabemos de la cuarta ola es que es un virus muy contagioso, pero con menos riesgo”.Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, indicó que desde el inicio de la pandemia el sector empresarial ha invertido en estrategias para reforzar las condiciones de protección a los clientes y colaboradores.“Los contagios se han disparado de una forma impresionante pero también vemos que las vacunas están funcionando, que las personas que se han contagiado, la mayoría no han tenido que ser hospitalizadas y eso da un aliciente que no va a haber pérdidas humanas ni el encierro como el año pasado”, opinó en entrevista.Consideró que por ello es necesario que el Gobierno Federal y Estatal continúen con la Campaña nacional de vacunación, lo que permitiría no seguir afectando la economía.Con corte al 13 de enero la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 128 mil 332 casos de COVID-19 en Veracruz, con 800 nuevos en 24 horas, así como 3 mil 297 activos y 798 sospechosos actuales; los decesos suman 15 mil 084 durante lo que va de la pandemia, con 2 nuevos ese día.Jiménez Silva criticó que las autoridades se han centrado en los negocios formales para de manera coercitiva imponer medidas de protección, pero no lo hacen para los comercios informales.Señaló que en la mayoría de este tipo de negocios las medidas de seguridad son nulas, situación que no hace más que agravar el problema.