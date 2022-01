Empresarios xalapeños realizan “vaquita" para reparar patrullas en mal estado

Las cámaras empresariales en Xalapa colectaron cerca de medio millón de pesos para financiar el mantenimiento de más de 40 patrullas descompuestas de la Policía Municipal.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, refirió que su agrupación empresarial reunió poco más de 225 mil pesos para reparar las unidades.“La semana pasada el alcalde Ricardo Ahued nos pidió un apoyo para sacar adelante las patrullas de la administración pasada ya que de las 65, 66 que había, 47 no servían”.Abundó que el sindicato patronal reunió 225 mil pesos, mismos que ya se donaron al Ayuntamiento de Xalapa.“De esta manera, si hay cualquier incidencia, tengan los policías un vehículo para llegar a atender con la sociedad civil”.Señaló que el sector empresarial cubrió el 80 por ciento del costo del mantenimiento para el funcionamiento de las unidades policiales.“Esto es para sacar las patrullas inservibles, que no tenían llantas, no le servían las cajas, la transmisión y otras que requerían mantenimiento menor”.