Empresarios y SSP acordaron resguardar locales en Xalapa, previo a marcha feminista

Las mujeres merecen todo el reconocimiento y respeto señaló el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa Octavio Jiménez Silva, quien destacó que se trata del sector más importante de la sociedad, sin embargo, lamentó que una marcha conmemorativa al “Día Internacional de la Mujer” haya derivado en ataques a inmuebles públicos.



El empresario reconoció que, en esta ocasión, los comercios del centro de Xalapa y de calles cercanas donde pasó la marcha, no recibieron ataques por lo que no se registraron daños o perdidas.



En ese tenor, reconoció que gracias a las reuniones previas con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, acordaron el resguardo de los comercios situación que funcionó e insistió no se cuantifican daños.



“La petición del sector empresarial es que siempre se salvaguarde tanto a la ciudadanía, como al sector productivo, en esta ocasión el Consejo Empresarial reconoce a Seguridad Pública y al secretario ya que hasta el momento no hemos recibido ninguna afectación sobre los negocios, todo se realizó de acuerdo a la ley y siempre hubo representantes de Derechos Humanos”, apuntó.



No así a los edificios públicos como la misma torre de SSP la cual fue objeto de ataques que ocasionaron daño, al igual que las pintas en el viaducto y otros puntos.



Reiteró que como sector empresarial están a favor de la libre expresión y manifestación, en tanto no se afecte los intereses de terceros o en su defecto de espacios públicos que son propiedad de todos los ciudadanos.



Por ello, hizo un llamado para que en el futuro estas marchas y manifestaciones se realicen en un marco de respeto, así como de manera pacífica ya que en muchas ocasiones asisten niños con sus madres.



“Desafortunadamente hubo afectaciones graves a edificios públicos y hay que decir que el sector empresarial no está en contra de que haya manifestaciones, haya expresiones, cada ciudadano es libre de poder expresarse y solicitar sus derechos ante alguna inconformidad o solicitando algo, pero siempre nosotros hemos planteado que sea con orden, creo que en estos momentos tan complicados que hay, lo más importante es que todos debemos de cuidarnos y con ese orden la expresión tiene mayor validez”, finalizó.