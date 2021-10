Empresas en Coatepec temen quedar fuera del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a pesar de cumplir con todos los requisitos, pues desde hace varios meses no han podido recibir nuevos becarios.A decir de empresarios de este municipio, desde principios de este año no han podido recibir nuevos becarios a pesar que su “Centro de Trabajo” ya fue verificado por los supervisores del programa federal.“Tenemos meses sin recibir nuevos becarios, ya han egresado más de diez de nuestra empresa y todos han salido con nuevos conocimientos que seguramente les podrían servir para incluso iniciar su pequeño negocio”, explicó uno de los quejosos.Y es que, señalaron que la plataforma del programa federal, ha “dejado fuera” a algunos negocios, pues ya no aparecen como opción para nuevos aspirantes.“Vinieron dos jovencitas interesadas en aprender, en capacitarse, pues una amiga les contó de su experiencia aquí y querían inscribirse; incluso les di el número de Centro de Trabajo y ni siquiera así pudieron encontrar a mi empresa”, comentó un tutor.Asimismo, aseguraron que no han podido dar de baja a los jóvenes que ya cumplieron un año de servicio pues el sistema no se los permite tampoco.Agregaron que ya reportaron el problema al número 01800 con el que cuenta el Programa, y la respuesta fue que “todo está correcto con su empresa”, que sólo deben esperar, sin embargo, comentaron que ya han pasado otros dos meses y la situación es la misma.Cabe señalar que esta queja se suma a la de negocios de Teocelo, que también denunciaron fallas en la plataforma.