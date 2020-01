Empresas de medicamentos deben actuar con rectitud e integridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas que controlan el mercado de medicamentos se tienen acostumbrar a la nueva realidad de su gobierno que -dijo- ya no hay corrupción por lo que deben actuar con rectitud e integridad.



“No querían dejar el negocio y no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad, ya no hay corrupción, todos a portarnos bienes a actuar con rectitud e integridad”.



En la macro plaza de Monterrey, ante beneficiarios de los programas del Bienestar, el presidente López Obrador dijo qué hay mucha polémica en el Sector Salud por la corrupción, pues hasta se robaban el dinero de las medicinas y lo que se tenía que usar para curar a los enfermos.



“Gente ambiciosa y sin escrúpulos, y pensaron que iba a seguir lo mismo, quisieron jugar a las vencidas, quisieron chantajear al gobierno de que no iba a haber medicinas para los niños con cáncer y siguen en lo mismo, claro que va a haber médicas porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera en cualquier país del mundo. No van a faltar las medicinas”.



Señaló que su gobierno ya se estableció el sistema de salud gratuita, aunque reconoció que no será fácil echarlo a andar porque hay resistencias.



“Además el sistema estaba por los suelos con falta de instalaciones médicas, no hay centros de salud hay hospitales, faltan médicos, especialista, faltan medicamentos, pero ya hicimos el compromiso que va a funcionar y se va a garantizar a todo el pueblo el derecho a la salud”.



Acompañado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; la titular del Bienestar, María Luisa Albores, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el político tabasqueño salió en defensa del mandatario local.



Durante el mensaje de "El Bronco" fue recibido por abucheos, silbidos y el grito de "!fuera, fuera, fuera”.



El presidente López Obrador aseguró que el también excandidato presidencial en los pasados comicios trabaja con su gobierno de manera coordinada.



“Le agradezco al gobernador de Nuevo León porque esta trabajando y da la cara, no es fácil pararse aquí. Pidió un aplauso para el gobernador de Nuevo León”.