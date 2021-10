Varias empresas en el municipio de Teocelo que quieren acceder al programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro” como tutores, señalaron que hay muchas fallas en la plataforma para hacerlo.De acuerdo con información, los operadores de la plataforma federal la abren por periodos de tiempo, principalmente en las madrugadas y después la cierran, por lo que los negocios no logran hacer su proceso y no han podido fungir como empleadores de jóvenes.Asimismo, comercios que ya obtuvieron el beneficio indicaron que no han podido liberar a los jóvenes que ya cumplieron el año de servicio, pues también se presentan fallas en el procedimiento.Es el caso de la empresa Agua Texolo en Teocelo, la cual sólo ha logrado integrar a un becario a sus filas de empleados, a pesar de contar con un proyecto de ampliación de mercado a muchos municipios de la zona centro del Estado.Y es que dicho negocio, desde hace dos años ha insistido al Programa Federal para continuar integrando a más becarios y poder beneficiar a los jóvenes teocelanos.Por ello, algunos establecimientos solicitaron a autoridades federales atender las posibles fallas que presenta la plataforma.