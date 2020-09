Empresas de Tuxpan siguen a la espera de apoyos

A casi medio año de haberse interrumpido la recepción de turistas con el cierre total de la playa y parcial de hoteles de Tuxpan, la principal actividad del municipio, vinculada con la prestación de servicios, se ha visto seriamente afectada y urgen apoyos oficiales ante el alza al costo de insumos.



Luego de que el semáforo sanitario por COVID-19 pasara esta semana del rojo al naranja, el empresario del sector turístico y cultural, Gustavo Aoyama Ontiveros, apuntó que no será suficiente la reactivación parcial en diferentes áreas económicas.



En entrevista, indicó que siguen en espera de respuesta a la condonación de impuestos y apoyos financieros mediante programas específicos pero no con créditos impagables que compliquen más la difícil situación económica.



Aoyama Ontiveros también apuntó que es imperativo que el Gobierno Federal frene el alza al costo de las gasolinas y diésel, cuyos precios por litro casi han llegado a establecerse al que tenían hace cuatro meses, luego de un periodo corto de bonanza en el que estuvieron por debajo de los 14 pesos.



Agregó que, si bien es un aliciente pasar del rojo al naranja en el semáforo sanitario, todavía no se puede hablar de una reactivación de los servicios turísticos, del que dependen miles de familias en el puerto, por lo que insistió en la necesidad de aterrizar apoyos para que las empresas y el comercio mantengan la plantilla laboral.