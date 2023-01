Empresas de Veracruz deben reforzar seguridad de mujeres

Empresas veracruzanas deben implementar estrategias para brindar seguridad a las mujeres cuando están fuera de las instalaciones, principalmente en los horarios de traslados desde sus casas al centro de trabajo y viceversa, señaló la presidenta Unión Social de Empresarias de México, Sabrina Zárate Sáenz.Indicó que si bien, los riesgos no limitan a las mujeres para aceptar empleos en donde los horarios implica desplazarse muy temprano en la mañana o tarde en la noche, debe pensarse en mecanismos que coadyuven a reducir los peligros.“El tema de la inseguridad no hace que las mujeres no salgan a trabajar, pero si es un factor de riesgo al momento de regresar a su casa, o de ir muy temprano al trabajo, en ciertos horarios las mujeres no pueden salir solas en la parte laboral y tenemos que implementar políticas como el transporte seguro de parte de las empresas”, dijo.Resaltó que ya existen empresas que usan transporte seguro, pero debe existir más sensibilización para estar pendientes de que las inmediaciones a los sitios de trabajo sean seguras.Instó a que estén al tanto del alumbrado público en la zona donde están, que existan horarios flexibles y que se aplique el transporte seguro que las traslade hasta un punto de menor riesgo.“Veracruz es uno de los primeros lugares en feminicidios muchas de las mujeres que han sido violentadas que desgraciadamente han perdido la vida ha sido porque al momento que salen de trabajar o regresan de sus lugares ya sea porque salen a las 5 de la mañana y regresan a las 10 o 11 de la noche el lugar donde tomen el camión no es seguro. Qué los empresarios se solidarizan con sus colaboradores y les pongan un transporte seguro para que las lleve a un punto o poquito menos más concurrido para el tema de seguridad y se ha trabajado en ello”.Indicó que en Veracruz, existe voluntad del sector empresarial de colaborar en estas medidas.