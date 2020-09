Empresas, “en su lecho de muerte” por pandemia: CANACINTRA

Estamos viendo muy complicada la reapertura económica, porque aunque el semáforo estatal por COVID-19 ya esté amarillo o incluso pase a verde, el tema es que la falta de una estrategia correcta para atender a la pandemia ocasionó que las empresas tengan una oferta, pero no haya una demanda para sus productos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (CANACINTRA) de Córdoba, Juan Francisco Castillo de los Santos.“Todos quieren trabajar, todos quieren vender, todos quieren hacer lo mejor que saben hacer, sin embargo el problema es que no hay quien compre. La gente está optando por postergar la adquisición de muebles, rejas, electrodomésticos y otras cosas que no son de primera necesidad, lo que nos está llevando a escenarios en los que las empresas se siguen debilitando, por no decir que están en su lecho de muerte”.Reconoció que el cierre ha producido una descapitalización en las industrias, derivado del pago de salarios y otros gastos. “Canacintra no deja de reconocer la importancia del talento humano; en nuestro sector tenemos mano de obra calificada que no se encuentra en cualquier lugar y retener esos talentos es lo deseable, sin embargo sus salarios no son tan fáciles de cubrir y las opciones van disminuyendo por la situación en la que vivimos”.Consideró que para mejorar la situación de la industria en el país, se necesita poder acceder a financiamiento, el cual no será una opción para todos, ya que hay empresas que están en un escenario en el que sólo van a “patear el bote”, es decir que van a postergar sus problemas uno o dos meses, sin tener la esperanza real de normalizar su situación hasta llegar al punto de equilibrio. Para la gran mayoría, la situación más viable es considerar que su empresa no va a salir adelante, porque lo que están buscando es continuar endeudándose de manera irracional.El líder empresarial destacó que el Gobierno Federal hizo un pésimo trabajo durante la atención de esta pandemia. Ya cruzamos los 60 mil muertos, ese era el escenario realmente catastrófico en la estrategia de salud, “ahorita no sé como llamarle”.Asimismo, comentó que existen anomalías en el ámbito laboral, porque el Gobierno declaró una suspensión de labores por causa de fuerza mayor, acogiéndose al Artículo 427 inciso I de la Ley Federal del Trabajo, cuando deberían haber tomado el inciso VII, que establece la suspensión de labores o trabajos en los casos de contingencia sanitaria, lo cual es el caso.De esta forma, dijo, nos obligaron a pagar el 100% de los salarios indefinidamente, y como patrones no nos dieron tiempo de meter el escrito para dar aviso de la suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que la aprobara o no, como establece la ley.De haberse realizado el procedimiento como se debería, no se requería la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estaríamos obligados a pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, sin exceder de un mes, “pero ellos de alguna manera hicieron lo que quisieron por alguna razón que desconocemos”, expresó.A su vez, especificó, las empresas se declararon esenciales y no, sin tomar en cuenta que era fundamental en realidad, si no en función de las necesidades del Gobierno, “para que ellos pudieran continuar sus obras faraónicas, que están significando un fracaso anunciado, y desde ahí empezó todo pésimo”.Juan Castillo señaló que, por su parte, en Veracruz existe una ausencia total del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, “quien nada más se dedica a tomar fotos señalando con la izquierda, para arriba, para abajo y luego con la derecha, pone cara de estadista, pero en resumidas cuentas no está haciendo absolutamente nada”.Parece que los indicadores de la administración están de cabeza, porque lo que para nosotros significa un retroceso, para ellos significa prosperidad, puntualizó. “Después tenemos un tema de que se viene agravando con la pandemia: está creciendo el desempleo. La gente tiene necesidades básicas que hoy no está cumpliendo, por lo que estamos viendo en Córdoba que diariamente se están multiplicando los asaltos, lo que también resulta contraproducente porque la gente no va a querer invertir en donde te roban”.“Asimismo, existe una ausencia total por parte del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que lo sacan del lugar donde lo tienen escondido a las 7:00 de la noche para que le tomen una serie de fotografías y nos digan lo que ya sabemos, que se murió más gente y que no hay una estrategia para enfrentar esta situación”.El presidente de Canacintra Córdoba comentó que el tiene la impresión de que el semáforo COVID cambia de color “como les conviene” a las autoridades, sin importarles realmente si de verdad hay una afectación en cada comunidad.Nos ocultan información, aseguró; en la Ciudad de Córdoba hemos pedido a la Jurisdicción Sanitaria que nos diga cuáles son las colonias que cuentan con más infectados, para poder establecer algunas estrategias que permitan atender a las familias y tratar de contener los contagios, pero nos contestan que está resguardada por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; sin embargo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que por el Principio de Máxima Publicidad deben de tener disponibles en portales todos datos que sean de interés común, y ellos deciden no darlos.“Yo no veo como justificar los anuncios que exponen. Acabo de ver hace unos días un desafortunado tuit en donde el Gobernador está en una reunión de trabajo con el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y lo que yo entendí fue que hubo más de inversión que el año pasado. Hasta que no me enseñen exactamente en donde, yo considero esa información distante a la realidad”.“La lógica no es algo que distinga a los señores del Gobierno, lo digo con mucho respeto, pero lo digo con más tristeza, aquí vivimos, aquí tenemos nuestras familias, aquí hemos crecido, aquí hemos hecho historias y no veo porqué Veracruz, que es un estado que literalmente lo tiene todo, tenga que estar pasando penurias por diferentes circunstancias, pero sobre todo por las pésimas políticas de los gobiernos Estatal y Federal”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund