Empresas invierten hasta 90 mil pesos en arcos sanitizantes

Hasta 90 mil pesos invierten grandes y medianas empresas que tienen a su cargo más de 50 empleados trabajando en una sola instalación, como medida de protección al COVID-19, tras confirmar en las ultimas dos semanas un incremento importante en cuanto al número de confirmados, sospechosos y muertos por dicha enfermedad en Veracruz.



Los filtros sanitarios con distribución de gel y tapetes sanitizantes no son suficientes para contrarrestar la enfermedad, por lo cual la inversión ha ido más allá, desde la construcción de arcos sanitizantes con un valor de 25 mil pesos, hasta su adquisición por 90 mil, como medida para proteger personal y productividad.



Datos aportados por la Gerencia de una conocida empresa distribuidora de materiales para la construcción en la zona centro del Estado, señalan que no se trata de cuidar la productividad de una empresa, pues la inversión va más allá: “Se trata de preservar la salud y vida de una importante región que vive del comercio, del agro, la industria, construcción y distribución de productos y servicios”.



“Si la contingencia sobrepasa los límites que hasta ahora conocemos por estadística, esto va a colapsar en poco tiempo y se dejará de producir porque la economía depende de la salud y vida de nuestra fuerza de trabajo”, estimó el empresario de la construcción.



Indicó que si no hay dinero en casa, no se compran alimentos, medicamentos y servicios. No se paga la renta, la escuela, ni el transporte, se queda estática la economía y entonces se deja de producir y se promueve el desempleo.



Invertir en estrategias sanitarias debe ser una prioridad, dijo, para preservar la productividad de una empresa pero si te das cuenta también la salud de un trabajador, de una familia y de una economía completa que depende de todos los sectores para sobrevivir.



Empresas transnacionales que cuentan con una capital de inversión fuerte lo están haciendo pero empresas medianas y pequeñas también deben hacerlo en sus posibilidades, pues el Gobierno no está invirtiendo en infraestructura para preservar la salud de los mexicanos.