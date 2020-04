Empresas no esenciales se niegan a cerrar en Veracruz, pese a pandemia

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, exhibió que empresas de 11 entidades, Veracruz incluido, se niegan a cerrar pese a que no realizan actividades esenciales.



Se trata de negocios ubicados en Jalisco; Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla; Ciudad de México; Baja California; Aguascalientes; Hidalgo y Guanajuato.



El funcionario dijo que se trata de compañías de la industria automotriz en un 25 por ciento; dedicadas al comercio, venta o distribución de productos no esenciales con el 21.09 por ciento.



También de la Industria Textil con el 17.97 por ciento; de la industria maderera con el 9.39 por ciento y de otras actividades como industria aeroespacial, maquinado industrial, celulosa y papel, tabacalera, construcción, con el 25.78 por ciento.



El subsecretario dijo que existen reportes y denuncias ante la Procuraduría Federal del Trabajo, a partir de un operativo de Inspecciones Federales del Trabajo en el marco de la emergencia COVID-19.



Destacó que a nivel nacional con actividad esencial son el 18 por ciento de las empresas,; se encuentran cerradas el 50 por ciento; se exhortó al cierre y accedió el 17 por ciento y se exhortó al cierre y no accedió el 15 por ciento.