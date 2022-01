Empresas no han solicitado comprobante de vacunación a sus trabajadores: CROC Orizaba

Hasta el momento no ha habido algún requerimiento de parte de las empresas, para que cada uno de los trabajadores muestre su comprobante de que ya está vacunado, indicó el dirigente de la CROC, César Silva Reyes.Aunque dijo, le gustaría hacer una campaña al interior de la organización para exhortar a todos los trabajadores a que se vacunen, pues añadió que por un empleado renuente a vacunarse, no se puede poner en riesgo a todas la plantilla."Hasta el día de hoy he estado muy al pendiente en las plataformas federales, para avisarle en tiempo oportuno a los trabajadores cuando les toca su vacuna".Añadió que los 17 comisionados de Seguridad Social está de la mano trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto a través de reuniones mensuales de evaluación, para que donde se detectan casos sospechosos, al trabajador se le aísle y así evitar un riesgo mayor.Aunque reconoció que ha habido trabajadores infectados del Coronavirus, hasta el momento no se reporta alguna muerte durante este año, pero agregó que sin duda alguna es fruto de la vacunación, la cual está ayudando para evitar la gravedad y complicación.