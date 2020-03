Empresas se niegan a apoyar conservación del Parque Nacional Pico de Orizaba

Empresas como la Cervecera Heineken, asentada en Pluviosilla y que goza del beneficio del agua para elaborar su producto, no quieren sumarse a la conservación y atención del Parque Nacional Pico de Orizaba, a través de algún tipo de apoyo, indicó el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera.



"El fondo de Fondos Concurrentes les da a los empresarios la oportunidad de meter parte de los impuestos a este tipo de acciones. Ni siquiera es un costo adicional porque CONAFOR les da un recibo deducible de impuestos pero lo que falta es voluntad".



Añadió que, en próximos días, harán un intento por tener una mesa de diálogo con las empresas y pedirles apoyo y les estarían planteando la opción de tomar el esquema de fondos concurrentes.



Indicó que el agua la necesita tanto la empresa cervecera como la acerera, por ello tendrían que sumarse acciones benéficas en pro del bosque.



"En esta zona dependemos del agua que va cosechar el bosque. Si en la montaña cae la lluvia al suelo directamente, el golpe la va tapar y el suelo no puede infiltrar el agua de lluvia. Lo que hacen los árboles es recibir en su copa el agua y entonces ya la fuerza que lleve el agua, que es menor, permite que se infiltre".



Añadió que se deben tomar acciones rápidas y coordinadas para restaurar la Cuenca del Jamapa, "la CONANP está haciendo su chamba pero nosotros somos sólo un eslabón de la problemática más grave del abasto de agua".



El entrevistado acotó que sólo dos empresas con esfuerzos modestos han apoyado a la restauración ambiental. "Con recursos de PROQUINA, que fabrica materias primas para BAYER, se hicieron los primeros esfuerzos continuos y hay una restauración bonita que está del lado de Atzizintla, donde los árboles tienen 10 y 12 metros. Con fundación MONTOSA, que son los operadores del esquema de 7/24, a través del mecanismo de redondeo, se ha logrado tener una atención de 80 hectáreas".



Aunque cabe hacer mención que desde hace un tiempo PROQUINA ya no está apoyando a este bosque.