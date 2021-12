Empresas se pelean por distribuir gas natural en Veracruz; hasta “se pican ductos”

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que 2 empresas están disputándose la distribución de gas natural por el Estado de Veracruz.Detalló que se trata de una disputa entre particulares y que incluso una empresa acusa a la otra de dañar o “picar” sus ductos, de ahí que el asunto ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).En la conferencia matutina de este martes, la funcionaria federal confirmó que una de las involucradas es la empresa Gas Natural del Noroeste.“Es un tema que no es de PEMEX, es un tema que incluso está ya denunciado y está en proceso de judicialización. Esta empresa es dueña de un sector, de un tramo de ductos y hay unas empresas en Veracruz que incluso traen una demanda porque se está robando o han denunciado que estas empresas pican los ductos del Gas Natural del Noroeste.“Se demandaron y esa demanda está ya en la Fiscalía General de la República; es entre 2 privados, el de la empresa de Veracruz incluso este empresario, que yo no lo conozco, de origen colombiano; la empresa Gas Natural del Noroeste denuncia que le están robando y ellos denuncian que no tienen acceso al gas”, dijo.Nahle García dijo que la Secretaría de Energía recibió las 2 denuncias y se lo turnó para su conocimiento a la Fiscalía General de la República.