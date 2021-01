Empresas se quedan sin capacidad para cubrir demanda de oxígeno medicinal por COVID

En la zona de Veracruz y Boca del Río se registró nuevamente incremento en las demandas de oxígeno medicinal para pacientes de COVID-19, al grado que ya no cuentan con capacidad y deben hacer una lista de espera.



Tras la primera oleada de la pandemia, a principios de diciembre, las empresas de suministro de oxígeno reportaron poco a poco el aumento de las solicitudes a llegar a los niveles actuales, señaló Antonio Cervantes Islas, gerente de “Oxígeno 21”.



"Sí, definitivamente a partir de la segunda quincena de noviembre empezamos a notar la demanda. El incremento (fue) hasta llegar a niveles de hoy no poder atender a los pacientes, hacer una lista de espera para poder asignarles un equipo a los paciente. Seguimos en el punto máximo, la demanda se ha incrementado muchísimo, nos han llamado de ciudades cercanas".



Las llamadas para el suministro de oxígeno no sólo provienen de pacientes de la conurbación, también de municipios cercanos debido a que las empresas se han visto rebasadas en la dotación.



Desesperación y angustia es lo que viven los familiares y pacientes que no logran conseguir un tanque de oxígeno.



"Mucha desesperación, la gente nos habla muy angustiada. Nos pide de favor que los atendamos, porque sus pacientes están mal. Tomamos a un paciente y hay que darle la continuidad del servicio de oxígeno. Nos hablan otros clientes que nos dice que su proveedor ya no les pudo surtir, ya no tiene".



Para las empresas que suministran el oxígeno se ha incrementado la demanda un mil por ciento en comparación con antes de la pandemia, "ahorita estamos a un mil por ciento de la demanda que atendíamos normalmente, los casos de problemas respiratorios eran muy pocos. De 10 casos que atendíamos ahora estamos atendiendo 200 a 300 casos, llevamos más de mil contratos", concluyó.