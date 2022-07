Empresas veracruzanas siguen esperando que Gobierno Estatal les pague

El representante de la asociación civil Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, demandó a la administración de Cuitláhuac García Jiménez el pago de los adeudos que el Gobierno del Estado mantiene con proveedores y contratistas, generados en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa."A nosotros no nos han pagado, hemos comprobado totalmente los adeudos que tiene el Gobierno con nosotros y aun cuando se trata de escudar con que fueron deudas contraídas por otra administración, son deudas institucionales que se tienen que cumplir", expresó el representante.Enseñando la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el líder empresarial dijo que allí se establecía cómo debía cumplir el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)."Aquí estamos y nuevamente vamos a salir a demandar nuestro pago. Hacemos un llamado al Gobernador de que solicitamos audiencia, pues no es posible tener comunicación con un Gobierno de puertas cerradas, donde el Palacio de Gobierno se mantiene con rejas, con cadenas; nosotros necesitamos audiencia, necesitamos ser escuchados", dijo.Castañeda Nevárez apuntó que hay proveedores que ya no están en la organización que representa, no porque les hayan pagado sino porque murieron esperando la liquidación de su adeudo."Es muy triste que hayamos tenido que enfrentar un Pandemia sin dinero, con las bolsas vacías y con necesidades de atención a la salud de muchos de nuestros compañeros", abundó.Sobre el número de contratistas afectados y el monto global adeudado, expuso que están haciendo nuevamente la revisión, ya que a los que menos les debían, ya les liquidaron el pasivo o le hicieron algún abono, por lo que ya no son los más de 400 millones de pesos y los 120 empresarios perjudicados."Hay compañeros que optaron por la vía legal, el reclamo de ellos ya tiene otra ruta, la jurídica. A algunos compañeros que tenían montos pequeños sí les pagaron, a algunos les dieron abonos, pero la verdad es que traemos un problema muy grave porque hay un acto se simulación, en el cual hay una exigencia de un dictamen de procedencia y esto se volvió una trampa", comentó.Y es que dijo que ello ha provocado que las dependencias gubernamentales digan que el pago no procede, sin dar mayores explicaciones, siendo que los errores no son imputables a los proveedores sino que según él obedecen a omisiones de las propias áreas de la administración estatal."Ahora tenemos que hacer un llamado a los empresarios y proveedores a los que no les pagó el Gobierno a que contacten con nosotros para rehacer esto porque es un acto de justicia", reafirmó al adicionar que a Veracruz le urge una reactivación económica.Sobre la propuesta de factoraje que se les presentó para la liquidación de las deudas, Jesús Castañeda también la calificó como simulación, pues no ocurrió."No se vale que en algún momento la SEFIPLAN haya dicho que hubo simulados, cobros indebidos que se pretendieron hacer porque eso nos mancha a nosotros porque pareciera ser que somos unos pillos delincuentes y la verdad es que no, por eso estamos aquí y damos la cara", reafirmó.