Empresas y particulares interponen amparos contra sanciones de CFE, en Coatzacoalcos

Al menos cuatro empresas de Coatzacoalcos han ganado juicios en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los últimos dos años, luego de haber recibido multas o ajustes de facturación al ser acusados de alterar los medidores.Asimismo, dos ciudadanos con domicilios particulares se encuentran en amparo ganado en primera instancia. Aunado a eso, hay un caso de un domicilio particular que comenzará su proceso legal este lunes.Al respecto, Eduardo Ánimas, del buffet de abogados AH Firma Legal, informó que desde el 2019 ha trabajado en estos juicios para anular multas o ajustes de facturación que la CFE ha impuesto a usuarios.El abogado dio a conocer que se trata de prácticas ilegales cometidas por la empresa productiva en la que su firma interviene para beneficio de los afectados."Todos son por ajustes de facturación, donde supuestamente acusan tener alteraciones en medidores o (usan) ‘diablitos’", explicó.Eduardo Ánimas dijo que para que se lleven a cabo estos procedimientos, por parte de la CFE existen lineamientos que deben seguir previos y durante las inspecciones o verificaciones que no se están cumpliendo, de ahí que se inicien procesos legales que terminan siendo ganados."Al ser procesos violatorios de la ley, resultan absolutamente nulos", sostuvo.Expuso que la empresa debe dar aviso previo a la persona o empresa que va a revisar, es por ello que al no hacerlo es la principal infracción a la norma.La medida provisional es inmediatamente que se admite la demanda. El juicio en primera instancia tarda cerca de 8 meses (puede ser más en pandemia), la segunda instancia 6 meses aproximadamente."La invitación sería que busquen asesoría, con la demanda se ordena una providencia precautoria o medida provisional con la cual se ordena la reconexión inmediata del servicio de luz, en tanto se dicta sentencia definitiva en el juicio", finalizó.Cabe recordar que la semana pasada se dio a conocer que la CFE se encuentra realizando revisiones en empresas y domicilios por la pérdida de más de 4 mil millones de pesos en todo el Estado, a consecuencia del uso de "diablitos".Esta actividad la hacen acompañados de elementos de la Secretaría de Marina, ante las agresiones que han sido víctima en sus jornadas laborales.En este sentido, la Cámara Nacional de Comercio de este puerto se posicionó en contra de estas revisiones pues aseguran que se trata de una actividad fuera del marco de la Ley.