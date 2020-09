En 10 días podría concluir saneamiento del río Blanco: PMA

Luego de que habitantes de Ignacio de la Llave expusieran la gran cantidad de palizada y plásticos que cubría al "Río Blanco" derivado de las lluvias de los últimos días, el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, afirmó que ya se realizan trabajos de retiro de los desechos y se estima que en al menos 10 días se concluya saneación el afluente.



Precisó que si bien se desbordó en algunas zonas, desde el pasado lunes se inició con la limpieza del río y no hay riesgo para los municipios que atraviesa, como Omealca, Acultzingo y Maltrata.



"Se retiró todo el plástico y todo lo que es la palizada, se está cortando y se está buscando que tengan un destino final benéfico para la zona. Calculo que nos lleve alrededor de 10 días terminar en su totalidad, ahorita no representa riesgo".



Recordó que el año pasado se presentó esta misma situación de arrastre de desechos pero con mayor intensidad, se retiraron aproximadamente 100 toneladas, 60 toneladas de plásticos y 40 toneladas de palizada.



Debido a los programas de concientización y los operativos para clausurar los basureros clandestinos, ahora se ha notado que es principalmente basura orgánica la que tiene colapsado al río Blanco.



"Hoy la basura no representa ni un 20 por ciento, la mayoría es palizada, es decir, sirvieron los operativos del año pasado, redujeron los tiraderos clandestinos al margen del río y hoy sí tenemos presencia de plásticos pero en una menor medida, es la falta de conciencia de ciudadanos que hacen alguna actividad en la orilla del río y dejan basura y eso es lo que se refleja a la altura de Ignacio de la Llave y toda la cuenca baja".



Desde el lunes iniciaron los trabajos de limpieza, los cuales se realizan manualmente por un total de 40 personas.



"De acuerdo a la evaluación que se realizó, no era factible hacerlo con maquinaria, hay mucha humedad, parte del río se había desbordado, era poner en riesgo la maquinaria y se iba a atascar, por lo que se decidió trabajar con el Ayuntamiento, se realizó una brigada y se empezó desde el lunes con sierras, carretillas y se sumó un grupo de 10 personas de la Secretaría de Medio Ambiente", concluyó.