En 15 ayuntamientos habrá nuevas tarifas del impuesto predial este 2023

A partir de este domingo 1° de enero sólo en 15 ayuntamientos de Veracruz entraron en vigor nuevas tarifas para el impuesto predial; en el resto, 197, no hay autorización para un incremento, por lo que tienen que cobrará la misma tarifa que se aplicó en el 2022.Los únicos municipios que solicitaron al Congreso del Estado actualizar las Tablas de Valores Catastrales Unitarios de Suelo y Construcciones y a quienes se les autorizó son Alvarado, Atzalan, Ayahualulco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Ixhuacán de los Reyes, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica.Aunque se les ha exhortado que el ajuste a las Tablas de Valores Catastrales debe ser menor al 5 por ciento.Los demás municipios no enviaron a la Legislatura sus respectivas propuestas de actualización catastral, por lo que no están autorizados a incrementar las tarifas del impuesto predial y, por tanto, deberán cobrar lo mismo que en el 2022.El objetivo de los 15 ayuntamientos que solicitaron aumentar las tarifas del impuesto predial para este 2023 es fortalecer la Hacienda Municipal y así, obtener más recursos para realizar obra pública.Cabe mencionar que la Ley de Catastro del Estado señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso las propuestas de Tablas de Valores Catastrales entre el 1 y el 30 de mayo de cada año.Sin embargo, al concluir el plazo, el 30 de mayo del 2022, sólo 15 ayuntamientos solicitaron autorización para actualizar las Talas de Valores Catastrales.El resto de los municipios no hizo efectiva la atribución de presentar la actualización de las Tablas de Valores Catastrales, por lo que deberán cobrar la misma tarifa del 2022.