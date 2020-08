En 2 años gobierno de Xico no ha podido construir mercado municipal, critica edil

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, informó que la construcción del mercado municipal no se ha podido concluir luego de casi dos años.



El edil indicó que la obra, aunque ya va en su última etapa, la edificación es lenta y sigue sin poder finalizarse, a pesar de que fue anunciada para terminarse en un lapso de ocho meses.



“Ya va en la tercera etapa, pero van muy lentos, semanas trabajan, semanas no, estamos a medio año del tercer año de administración y el avance no es como debería, son tres etapas. Se anunció que la etapa de construcción sería de 6 a 8 meses, pero ya van a ser dos años”, detalló.



Entrevistado, señaló además que el presupuesto para llevar a cabo esta obra, tuvo que ser tomado de participaciones federales, a pesar de que la alcaldesa Gloria Galván informó en su momento que se trataba de una gestión ante el Gobierno Federal.



Aunque no proporcionó cual es la inversión para dicha obra, aseguró que se tratan de varios millones de pesos.



“Se tiene que concluir porque en la propuesta de inversión para esa obra que se toma de FORTAMUN, se aprobaron otros millones de pesos para seguir con la construcción. En un principio se dijo que era una inversión compartida, el 50 por ciento lo ponía el ayuntamiento del ramo FORTAMUN, y el resto era una gestión del gobierno federal, pero resulta que el recurso no llegó, no aportó nada para la construcción”, expuso.



Finalmente lamentó que, debido a la construcción del mercado, se han dejado de lado la adquisición de patrullas y una ambulancia, así como la rehabilitación del rastro.