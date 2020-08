En 2015, por negligencia en Hospital de Río Blanco, bebé quedó ciega: CEDH

Por medio de la recomendación 136/2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exhorta a la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) a pagar una indemnización a una menor de edad y su familia, víctimas de una negligencia médica en el Hospital Regional de Río Blanco que derivó en la ceguera de una bebé.



Y es que personal médico y de enfermería no aplicó el tamiz neonatal a una recién nacida el 25 de enero de 2015 en dicho nosocomio y por consiguiente, no diagnosticaron un problema oftálmico.



La CEDH resolvió que la negligencia condujo a que la bebé perdiera la vista, además advirtió que personal del Hospital no cumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-1993, referente a la Atención a la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido.



Derechos Humanos determinó que la Secretaría de Salud debe gestionar la atención médica a la familia de la menor, luego de las afectaciones sufridas (tratamientos, operaciones, estudios, entre otros) y la atención médica psicológica necesaria.



Además, la CEDH acreditó un daño moral a la familia, desde el momento de la negación de la atención y el trato del personal médico a los padres de la niña.



Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2015, cuando la madre de la menor ingresó al Hospital de Río Blanco con trabajo de parto y diagnóstico de rasgado de placenta.



En esa fecha dio a luz a una bebé prematura (31 semanas de gestación) y con síndrome de dificultad respiratoria, razón por la cual la niña fue canalizada a la sala de terapia intensiva en incubadora y oxígeno.



Por instrucciones médicas y tras una mejoría en su salud, la bebé abandonó la unidad de cuidados intensivos y fue remitida a estimulación temprana, en donde sus padres advirtieron que la niña cambió de comportamiento, es decir, dejó de ser más activa y de seguir objetos con la mirada.



Al expresar su preocupación a la enfermera del área, los padres de la menor recibieron un regaño.



"Cómo pueden ser tan crueles como papás, a los hijos no se les deben de ver los defectos, hay que ayudarlos a superar su prematurez y apoyarlos a madurar", les reclamó la enfermera.



Según la CEDH, la enfermera no revisó a la niña ni la canalizó a consulta de oftalmología.



“De hecho, en el hospital y durante su estancia jamás le tomaron muestras de sangre para su tamiz, jamás le practicaron su tamiz auditivo y mucho menos le practicaron su tamiz visual”, relataron los denunciantes.



Los padres de la bebé consultaron con dos oftalmólogos, una pediatra y uno más con especialidad en retina y vítreo y los dos le diagnosticaron retinopatía en grado V.



Posteriormente, en el Hospital Infantil "Federico Gómez", le confirmaron el diagnóstico, equivalente a pérdida de la vista por el desprendimiento total de la retina.



La conducta de los médicos y enfermeras del Hospital del Río Blanco contradice los conceptos de la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-1993, relativa a la prevención de la discapacidad causada por errores innatos del metabolismo por medio del “tamiz neonatal” a todos los niños y niñas que nazcan en territorio mexicano.



El 29 de septiembre del 2015 se le practicaron dos cirugías a la bebé pero no fue posible revertir los daños visuales y por lo tanto perdió la vista en ambos ojos definitivamente.



Por lo anterior, la Comisión acreditó la violación de los derechos a libertad personal, a la salud en relación con la integridad personal y el interés superior de la niñez, además de arriesgar la integridad física de la menor y el daño moral contra los padres y la niña.