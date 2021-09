En 2016, como titular de SIOP, Julen entregó sospechoso contrato millonario

En el año 2016, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Julen Rementería del Puerto asignó un contrato a una empresa cuyo domicilio fiscal era una vivienda de una familia que no tenía relación alguna con tal compañía en la zona de El Dique, en Xalapa.Se trata del caso de la empresa Acevcon S. de R. L. de C. V., la cual recibió el contrato SIOP-OP-PF-063/2016-DGCCYCE por concepto de la construcción del puente del camino Ejido Ignacio López Rayón-Constitución en el municipio de Las Choapas. Por tal obra recibirá el pago de 12 millones 51 mil 724 pesos.Esta empresa reportó como domicilio fiscal la calle Roble número 33-A en la colonia Venustiano Carranza de la ciudad de Xalapa, pero al preguntar en ese domicilio por la empresa Acevcon, quienes ahí se encontraban no quisieron dar ninguna información al respecto.Por fuera es una casa de color café de dos pisos, que se encuentra en la zona conocida como El Dique y algunos vecinos comentaron que ahí vive una familia "normal".La obra fue realizada, de acuerdo con lo reportado por la SIOP, durante el gobierno yunista, pero no hizo referencia alguna sobre la irregularidad del domicilio fiscal reportado por dicha emrpesa.