En 2018, la SEDEMA de Yunes avaló devastar humedal en Tuxpan para abrir basurero

En 2018, la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA) avaló un dictamen de impacto ambiental para construir un centro de confinamiento de residuos en un humedal del municipio de Tuxpan.La obra en cuestión la ejecutaría la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA) y dicha proveedora no incluyó en sus observaciones la presencia de un jagüey en el sitio de construcción, en la localidad de Rancho El Capricho, Tuxpan.Por dicha omisión, las nuevas autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente revirtieron el permiso de la obra y ante esto, la Promotora Ambiental de La Laguna mantiene una disputa en tribunales administrativos para continuar con el proyecto.En noviembre de 2018, Promotora Ambiental promovió ante la SEDEMA, en ese entonces a cargo de Mariana Aguilar López, el dictamen de impacto ambiental SEDEMA/DGCCEA/6203/2018 para operar el proyecto “Centro Regional para el Aprovechamiento de Residuos ‘El Capricho’”, ubicado en la carretera federal Tihuatlán-Tuxpan kilómetro 231+400.Dicho documento le dio a Promotora Ambiental el aval para adaptar el terreno a un centro de confinamiento de desechos sólidos; sin embargo, con el cambio de administración, la SEDEMA realizó una segunda inspección en El Capricho.En la nueva inspección, la Secretaría del Medio Ambiente observó la existencia de un jagüey, es decir un humedal de selva seca, por lo que el anterior dictamen de impacto ambiental de la empresa violó el punto 6.1.4 de la NOM-083-SEMARNAT-2003 denominada “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”.En un primer acto, la SEDEMA revocó el permiso que la anterior administración le concedió a Promotora Ambiental y en respuesta a ello, la empresa afectada levantó una queja en la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV). No obstamte, dicha instancia determinó no dar cabida a los reclamos.El 26 de mayo de 2021, la empresa acudió al 15º Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz para promover el amparo indirecto 431/2021 contra la Cuarta Sala del TEJAV y en respuesta la jueza 15ª, Daniela María León Linarte, declaró “inoperantes” los agravios manifestados por Promotora Ambiental.Con fecha 28 de enero, PASA acudió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito para continuar en su pelea por revertir el dictamen de la Jueza 15ª, de la Cuarta Sala del TEJAV y de la SEDEMA, admitiéndose dicho recurso el pasado 31 de enero.