En 2019, estalló el dengue en Coatepec; este año no hay casos

La regidora segunda del Ayuntamiento de Coatepec, Arlette Ibáñez Salcedo, informó que, durante este año, no se tienen casos registrados de dengue.“Ya se pasó la temporada, porque ya estamos en octubre y ya casi estamos cerrando el año con datos positivos, de que este año nos fue bien, no tenemos una epidemia por dengue", acotó.Aseguró que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5, han llevado a cabo nebulizaciones y la brigada de Vectores ha realizado las intervenciones programadas para este año."En este año no se tiene un registro de casos, pues las cuestiones de prevención se han dado desde el primer momento del año, los programas que trabaja la Jurisdicción Sanitaria estuvieron apoyando siempre aquí, lo que es Vectores estuvieron apoyando al municipio, hicieron las nebulizaciones, se hicieron las intervenciones que ya se tenían programadas en el año", mencionó.En este sentido, refirió que el 2019 quedará marcado como histórico, pues se reportó un número alto de casos en el municipio pero también en lugares aledaños."El año 2019 va a quedar marcado, se registra como histórico para Coatepec y para toda la zona porque fue cuando el mosquito se adaptó a esta altura y pudo reproducirse y pudo provocar los estragos de lo que fue el dengue en Coatepec y en varios municipios aledaños”, explicó.Finalmente, dijo que además se realizan los larvatones, los cuales serán permanentes hasta diciembre que concluya la administración.