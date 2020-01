En 2019, Gobierno de Poza Rica invirtió 2 mdp para mejorar el tráfico y orden vial

En el 2019 la delegación de Tránsito y Seguridad Vial No. 3 recibió del Gobierno de Poza Rica dos millones de pesos que se invirtieron en mejoras para el tráfico y orden vial.



El titular en esta ciudad, Jesús Ortigoza Pérez, quien tiene el mando desde mayo del 2019, dijo que gracias al apoyo del ayuntamiento esto se ve reflejado en las calles, destacó que el orden comenzó con el balizamiento de las calles.



Añadió que se realizó el cambio de cien semáforos, por tanto, mejoró el sistema electrónico del control vial, así también se hizo el cambio de sentido en vialidades de la zona centro que, a decir del funcionario, ha tenido buena aceptación en la ciudadanía.



Aun en materia de vialidad se continuarán los cambios, Ortigoza no reveló los puntos donde se podrían realizar las nuevas disposiciones, pero será en el transcurso de las primeras semanas de este año nuevo.



El Delegado de Tránsito y Seguridad vial dijo que se tendrá más precaución para dar aviso oportuno a la población, ya que esa fue una de las causas por las cuales se registraron inconformidades de algunos ciudadanos, por tanto, se mejorará en la difusión oportuna.



En cuanto a accidentes, dijo que en Poza Rica se registran aun accidentes, la causa son por el conductor que no toma precauciones, entre éstos advirtió que ocurre con mayor incidencia en los prestadores del servicio de transporte público.