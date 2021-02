En 2019, Gobierno Estatal no dio prioridad a gastos en salud, seguridad, justicia y educación

Durante 2019, el Gobierno de Veracruz no dio prioridad al gasto en los rubros de Salud, Seguridad, Justicia y Educación, revela un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Al publicar el análisis “Prioridades del Gasto en los Estados 2019”, el Instituto analiza el comportamiento del gasto durante el ejercicio ya citado y en el que refiere que las prioridades de los ciudadanos no son las prioridades del gasto público.



“Las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta. Esto propicia un mal uso del dinero público y deja sin atender las verdaderas prioridades”, indica el observatorio privado.



En lo concerniente al estado de Veracruz, destinó menos del 40 por ciento de su presupuesto en Educación; apenas un 12 por ciento en Salud y menos de un 10 por ciento para Seguridad Pública y para Justicia.



En cambio, el IMCO refiere que durante 2019, el gasto de Veracruz se destinó en más de un 40 por ciento en “otros rubros”, siendo desarrollo económico, deuda pública, transferencias a municipios, entre otros capítulos.



Cabe recordar que de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Veracruz ejerció 12 mil 736 millones 36 mil 380 pesos de egresos en 2019.



El análisis del IMCO indica que en México, los poderes ejecutivos estatales gastaron 153 mil 710 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (7 más).



En 7 de las 32 entidades se gastó al menos 15% más de lo aprobado por su Congreso local. Se encontró que en promedio, las 32 entidades federativas destinaron el 36% del total de sus recursos a educación, el 13% a salud y protección social en salud, el 4% a seguridad pública y el 4% a justicia.