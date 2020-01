En 2019, hoteles de Veracruz no alcanzaron ni 50% de ocupación: SECTUR

Por tercer año consecutivo, tres de los principales destinos turísticos del Estado de Veracruz no alcanzaron siquiera el 50 por ciento de ocupación anual promedio, por el contrario, en el 2019 registraron descensos con respecto al 2018, siendo el más notable el de Veracruz-Boca del Río, donde el decremento porcentual fue del 2.9, de acuerdo a datos que los hoteleros reportaron a la Secretaría de Turismo (SECTUR), del Gobierno federal.



Con base en información del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), que semanalmente recibe datos proporcionados por los propios hoteleros, no por las representaciones estatales de la SECTUR, la ocupación hotelera promedio de los más importantes destinos turísticos de la entidad veracruzana durante el 2019 fue la siguiente:



Veracruz- Boca del Río: 46.9% (menos 2.9% que en el 2018)

Xalapa: 40.2% (menos 0.4% que en el 2018)

Coatzacoalcos: 34.3% (menos 0.4% menos que en el 2018)



Este bajo nivel de ocupación promedio, que no llega siquiera al 50 por ciento anual, lo han mantenido estos destinos turísticos al menos en los últimos tres años, como se aprecia a continuación:



En Veracruz-Boca del Río el promedio de ocupación en los últimos tres años fue el siguiente:



2017, fue del 43.6%

2018, fue del 49.8%

2019, fue del 46.9%



En Xalapa, la capital del estado, la ocupación hotelera promedio fue la siguiente:



2017, fue de 39.6%

2018, fue de 40.6%

2019, fue de 40.2%



En Coatzacoalcos, la ocupación hotelera promedio reportada por los propietarios de hoteles es la siguiente:



2017, fue de 35.6%

2018, fue de 34.7%

2019, fue de 34.3%



Este último destino turístico, Coatzacoalcos, es el más castigado en Veracruz por la desocupación, pues en los últimos tres años no ha superado siquiera el 40 por ciento anual.



Es importante destacar que DataTur no registra datos de los hoteleros del puerto de Tuxpan, ni de la conurbación Córdoba-Orizaba.



DataTur se creó en el año 2001, siguiendo las “Recomendaciones sobre estadísticas de turismo”, de la Organización Mundial de Turismo y se trata de un sistema que recaba, procesa y difunde información básica del sector turismo en México, con datos proporcionados por los propios prestadores de servicios.



Con base en ello, la Secretaría de Turismo del Gobierno federal, integra y presenta estadísticas sobre aspectos de las actividades vinculadas al turismo en México, a través de la plataforma DataTur, a la que se puede acceder a través de la liga:



http://www.datatur.SECTUR.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx