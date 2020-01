En 2019, hubo gran desabasto de antirretrovirales, lamenta Grupo Multisectorial en VIH-SIDA

El 2019 fue un año muy complicado en el tema de desabasto de algunos medicamentos antirretrovirales, indicó la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez.



"Algo muy preocupante es que, durante 2019, como nunca en la historia del VIH y SIDA, es inaudito que en tres instituciones de salud permanentemente estuvieron violentando los derechos humanos de las personas, porque a lo largo del 2019, en IMSS, ISSSTE y el propio PEMEX en reiteradas ocasiones hubo desabasto".



Añadió que esto afectó en la salud y vida de estas personas, de hecho, acotó qu esta situación fue tan fuerte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió que se dejen de violar los derechos y que se detuviera el desabasto.



"Medianamente lo resolvió ISSSTE y Petróleos Mexicanos pero los teléfonos no pararon de sonar, denunciando la inexistencia de medicamentos. Sabemos que es un asunto federal y no depende de la Secretaría de Salud".



La realidad al día de hoy es que se sigue con desabasto de retrovirales en diversas partes del Estado de Veracruz en dependencias como ISSSTE, IMSS y Petróleos Mexicanos.



En la Secretaría de Salud, en este momento, no se vive el problema, pero en las otras instituciones sí, habiendo casos de hasta tres meses sin que tomen sus medicamentos las pacientes, provocando que puedan crear una resistencia al nuevo medicamento que se le dé, porque el virus pudo haber mutado.