En 2020 Congreso analizará propuesta para que alcaldes puedan armarse contra inseguridad

El diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que el próximo año los legisladores analizarán la petición que han hecho algunos alcaldes sobre portar armas como medida de seguridad.



Pero enfatizó que es un tema que se tendrá que estudiar mucho, ya que no es una decisión fácil.



"Es algo que apenas se va presentar, pero la perspectiva es analizarlo. Lo que opine la mayoría de los diputados sobre de eso trabajamos. Hay que analizarlo bien porque no puedes estar dejando que todo mundo posea armas".



De hecho reconoció que cuando se permite el uso de armas suceden eventos lamentables, tal y como se ha visto en Estados Unidos, en donde han ocurrido un sinnúmero de matanzas en escuelas y otros sitios.



"Ya ve lo que sucede en Estados Unidos, que alguna persona llega y mata a otras, por eso digo que debe haber un control, no es una decisión que se tome de la noche a la mañana".



Indicó que tienen conocimiento los legisladores que la zona centro ha presentado situaciones de inseguridad, pero que se está trabajando con el propósito de que tengan certeza los ciudadanos de que pueden salir a las calles libremente.