En 2020, Derechos Humanos va por protección de migrantes y contra tortura

La erradicación de la tortura y los derechos de los migrantes serán temas fundamentales que se privilegiarán el próximo año, no sólo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, sino en las de todas las entidades federativas a petición de la comisionada nacional, Rosario Piedra Ibarra.



La ombudsperson veracruzana, Namiko Matzumoto Benítez, dio a conocer que el pasado 3 de diciembre se reunieron los titulares de ese órgano en el país con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien les expresó su intención de colaborar en estos temas que son muy preocupantes.



Piedra Ibarra les hizo también un llamado a trabajar de manera coordinada con el organismo nacional, lo que significa un fortalecimiento del trabajo.



“Es una muy buena noticia que ella haya manifestado toda la intención de colaborar con las comisiones estatales, así que esperamos un año 2020 con el mismo ritmo de trabajo que se tiene en el que está por concluir”, previó Matzumoto Benítez.



En este contexto, apuntó que la atención de más de diez mil solicitudes de intervención, la mayoría desahogadas a través de asesorías y acompañamientos, son el reflejo de que la población tiene mayor conocimiento de cuáles son sus derechos y el alcance que éstos tienen.



Al mismo tiempo, expuso, la población tiene mucho más certeza de poder exigir que al autoridad respete sus derechos.



Dio a conocer que efectivamente la CEDH estuvo más observada principalmente por las recomendaciones que se hicieron a entes que vulneraron sus derechos a ex servidores públicos, no obstante eso es solo parte de un gran cúmulo de trabajo que se ha hecho durante el año.



Finalmente, recordó que las dependencias con mayor número de recomendaciones son, en primer término, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud, de Educación, de Seguridad Pública y los ayuntamientos.