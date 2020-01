En 2020, el Instituto de Pensiones no tendrá problemas para cumplir con pagos

Para este año 2020, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) pagará sin ningún problema la nómina de pensionados, aseguró la directora de ese organismo público descentralizado, Daniela Griego Ceballos.



Entrevistada en el marco del 19 aniversario luctuoso del ex gobernador Marco Antonio Muñoz Turnbull, quien creó al IPE, manifestó que para el presente ejercicio fiscal, el Congreso del Estado autorizó un subsidio de 2 mil 953 millones de pesos.



Sin embargo, antes de finalizar el año 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) hizo dos transferencias, una por 173 millones de pesos derivado de la recuperación de cuotas por parte de algunos entes deudores y otra por 18 millones de pesos por una ampliación presupuestal, por lo que el presupuesto del IPE es de aproximadamente 3 mil 145 millones de pesos para este 2020.



Aunado a ello, dijo que en el transcurso de este año, SEFIPLAN habrá de recuperar una deuda de 360 millones que adeuda el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV).



“Además tenemos el estimado de seguir firmando convenios para recuperar adeudos de Ayuntamientos, aun nos deben cincuenta y un Ayuntamientos cerca de cuatrocientos millones de pesos de los casi mil millones de pesos que adeudaban; también el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Sin problemas vamos a transcurrir el veinte veinte en término de presupuesto”.



Asimismo, expuso que se han interpuesto 33 denuncias penales en contra de Ayuntamientos deudores, aunque algunos firmaron convenios y ya están empezando a pagar, por lo que la denuncia queda sin sustento.



Añadió que a finales del año pasado, el Ayuntamiento de Chinameca depositó caso millón y medio de pesos, así como la administración municipal de Yecuatla, por lo que prácticamente con ello finiquitan los adeudos que tenían.



Asimismo, Griego Ceballos expuso que aún no se tiene el resultado final de la Revista de Supervivencia que concluyó el octubre del año pasado, toda vez que a la fecha se siguen presentando pensionistas.



“Seguramente en los primeros meses de este año estaremos con los datos más claros de cuántas pensiones vamos a cancelar, de gente que no se presentó a la Revista, porque ya no está vivo o porque ya no tiene el derecho a recibir la pensión”.