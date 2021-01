En 2020, hubo al menos 45 robos a escuelas de Veracruz Puerto

Alrededor de 45 robos a escuelas se registraron durante al año en la ciudad de Veracruz y algunas en reiteradas ocasiones, como en el plantel "Constanza Conde", ubicada en la colonia Ortiz Rubio, la cual ha sido saqueada 6 veces.



No obstante, el número podría ser mayor porque no todas las escuelas reportan los incidentes a las autoridades, señaló el regidor Miguel Hermida Copado.



Por ello, comentó que debe existir una mesa de coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, para cotejar y establecer estrategias dado que no es posible tener policía por escuela.



"Yo tengo, extraoficialmente durante el año, más o menos entre 40 a 45 robos, no te puedo compartir un dato concreto, porque no existe dicho dato, a mí gustaría nuevamente exhortar a la SEV a que instaláramos la Mesa Interinstitucional, que nos permitía compartir datos, compartir una estrategia, porque entendemos que no se puede poner un policía en cada escuela”, señaló.



Los delincuentes se han llevado desde material didáctico hasta equipo electrónico, además de tubería.



En algunos de los casos ha repuesto equipo por parte del municipio.



"Hemos recibido muchos reportes de robo, nosotros como Ayuntamiento lo que hemos tratado es de intentar resarcir algo de los que les roban, te pongo un ejemplo, en la escuela Carmen Serdán les robaron 80 mil pesos en materiales, tanto activos fijos, como material didáctico, etcétera”, concluyó.