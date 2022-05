En 2021, casi 700 niñas veracruzanas fueron embarazadas

Integrantes de la asociación civil Equifonía llaman a preocuparse por la estadística de embarazos infantiles a pesar de la reforma al Código Penal de Veracruz hace 9 meses.En Veracruz durante el 2021, 688 niñas menores de 15 años de edad tuvieron un embarazo, siendo la entidad veracruzana el tercer lugar a nivel nacional en embarazos infantiles.La coordinadora general de Equifonía A. C., expuso que aunque la reforma penal entró en vigor en julio del 2021, la mitad del total de niñas embarazadas no tuvieron acceso a una interrupción del embarazo a pesar de asistir durante los primeros 90 días que marcaba la ley."Los números de esos 688 nos señala que el 90 por ciento no cuenta con seguridad social y más de la mitad recibieron atención de primera vez en el primer trimestre, esto quiere decir que aun cuando la reforma entró en julio un gran número de esas niñas pudieron haber accedido a una interrupción voluntaria del embarazo", dijo.Señaló que en este ámbito las autoridades juegan un papel importante para la atención de estos embarazos prematuros, pues la gran mayoría de ellos son producto de una violación incluso dentro de su propia familia, por lo que la procuraduría sería la representante legal de las mejores."La vinculación interinstitucional va a ser fundamental para la atención de estas niñas, la cultura de la procuraduría es fundamental también para asumir la representación de las niñas en caso de ser necesario, en caso de que sus familias sean las que las pongan en riesgo", añadió.Así mismo, destacó que parte de la responsabilidad también es los servicios de salud ya que son ellos quienes deben reportar ante el Ministerio Público, pues como lo señala la norma 046 no es necesario una denuncia para poder canalizar a los servicios de salud.Destacó que contrario a la creencia de que estos casos suceden mayoritariamente en zonas rurales y serranas, Xalapa y Veracruz son dos de los 10 municipios en donde se presenta esta cuestión."En este último año fue en Xalapa, Veracruz, San Andrés Tuxtla, Coscomatepec, Córdoba, Altotonga, Perote, Martínez de la Torre, esos son los municipios que se están registrando", expuso.Finalmente informó que estas cifras presentadas por la Secretaría de Salud pueden no estar completas y que el número de embarazos podría ser mayor, puesto que de 2019 a 2021 fueron años de pandemia y podrían no haberse reportado casos en su totalidad.