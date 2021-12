En 2022 se complicará cumplir con los impuestos, dice Empresario

El empresario Edgar Chahín Trueba previó que el próximo año será complicado en materia económica, toda vez que ha aumentado la carga tributaria y será difícil para las personas cumplir con los impuestos.Explicó que la Secretaría de Hacienda quiere captar los gravámenes de otros sectores."Hacienda capta del PIB un porcentaje, pero no es la cantidad que debería ser, pues eso permitiría que hubiera más recursos, y se harían más cosas como Gobierno”.Indicó que cada uno de los empresarios debe tener la cultura del pago de sus impuestos, pues así el país estaría mejor. Además que debe haber un plan impositivo más ágil para poder cumplirlo.También apuntó que la pandemia causada por el COVID-19 trajo consigo muchos problemas en el tema de salud, seguridad y negocios, por ello para poder estar mejor, se debe de cambiar la estrategia impositiva para poder mejorar la recaudación.“En el tema de salud creo que la libramos todos, pero estamos bien, no tenemos mucho que quejarnos, digo no quiere decir que no hubo contagiados pero más o menos bien y pues no tenemos mucho que quejarnos, pero desafortunadamente alrededor de nosotros hay muchas tragedias, tanto en el tema de salud como en el tema de seguridad".