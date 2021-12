En 2022 se podrán hacer más obras con recursos del FAIS: Bienestar

La encargada de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR), de la Secretaría del Bienestar, Cecilia Fernández Garelli, dio a conocer que el próximo año habrá cambios en los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por lo que están platicando con los nuevos Alcaldes del Estado sobre las acciones que pueden o no llevar a cabo en sus administraciones."Los lineamientos para este año continúan de la misma manera pero vamos a hacer algunas modificaciones para el 2022 y por eso es importante darles todas estas herramientas para que ellos sepan por dónde o qué pueden hacer y qué no pueden hacer", mencionó.En ese sentido, dijo que se trata de mejoras y ajustes que el equipo de la DGDR ha identificado y que tiene que ver con el catálogo de obras."Hay un catálogo que nos dice cuáles son las obras posibles para realizar, les estamos aumentando este catálogo, lo que menos queremos es restringir", afirmó Fernández Garelli.Sobre la sesión informativa para Autoridades Municipales de la Región Capital sobre la planeación del FAIS 2022, que se llevó a cabo este jueves en el Archivo Municipal de Xalapa, es para conocerlas y entablar comunicación para generar entre todos un buen ejercicio de los recursos del país.Acompañada del delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, comentó que el FAIS es uno de los ocho fondos que componen en Ramo 33 y es uno de los más importantes y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022 se le asignaron cerca de 94 mil millones de pesos."Este recurso se tiene que invertir en infraestructura básica para que quienes más lo necesitan puedan acceder a sus derechos como agua potable, salud, escuelas dignas, hospitales dignos y queremos darles todas las herramientas y que tengan esta comunicación directa", destacó la funcionaria de la Secretaría del Bienestar.Reiteró que no es necesario que las próximas autoridades realicen la contratación de intermediarios para acceder a los recursos del FAIS, porque la dependencia está para atenderlos en sus requerimientos al respecto.