En 2023, se abrirán casi 3 mil plazas en escuelas federales de Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) proyecta que en 2023 se tendrán unas 2 mil 900 plazas vacantes en escuelas federales.Al respecto, el secretario Zenyazen Escobar García, explicó que dichos espacios se abrirán debido a jubilaciones y a las gestiones para que no haya docentes fuera de las aulas.Confirmó que a través de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se revisa en dónde podrían ocuparse las bases“Hay dos mil 900 vacantes en escuelas federales, vienen jubilaciones y vamos a checar que no haya maestros fuera de las aulas”.Además, el secretario afirmó que hay un acercamiento con el secretario general de la Sección 32 del SNTE, Daniel Covarrubias López, para revisar este tema.“Ya nos estamos sentando con el maestro Covarrubias para que no haya faltantes de maestros”, dijo Escobar García.El Secretario reconoció que la falta de docentes es un problema que se busca erradicar, aunque señaló que para ello es necesario contar con el apoyo de los sindicatos.Además, Escobar García hizo un llamado a aquellos maestros que recién son egresados para que se presenten en las zonas que se les asignan, aunque sean lugares lejanos.