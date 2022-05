En 2024, vamos a seguir ganado por "paliza": AMLO

Al reiterar que no se va a reelegir, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la llamada Cuarta Transformación hay relevo general, “pues hay como cinco pitchers abridores y 10 cerradores, mujeres y hombres también que tiran moña”, por lo que su movimiento va a seguir ganando por paliza.Al encabezar la ceremonia por el Día del Trabajo en las instalaciones donde se construye la refinería Dos Bocas “Olmeca” y frente a miles de trabajadores de la obra, el titular del Ejecutivo federal garantizó que ésta se inaugurará el próximo 2 de julio para no dejar ninguna obra inconclusa.“Las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero 'Sufragio efectivo, no reelección' y habrá relevo generacional.“Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan beisbol, tenemos como cinco pitchers abridores, mujeres y hombres y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta (...) además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva, y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza”, dijo.En el presidium, acompañaron, entre otros, al presidente López Obrador el secretario de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, y Rocío Nahle, titular de Energía (SENER), quienes han sido señalado como aspirantes a la candidatura presidencial de 2024.