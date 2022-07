En 2024, yo apoyaré a MORENA: Manuel Huerta

Con miras a las elecciones de 2024, el delegado de los Programas de Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reiteró que apoyará al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), “porque son tiempos de trabajo y no de futurismos electorales”, expresó al señalar que posteriormente el pueblo decidirá dónde ponerlo.Comentó que por ahora está dedicado al trabajo como representante de la Secretaría del Bienestar en el Estado, para lo cual cuenta con el permiso del partido y el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sabe."Yo voy a apoyar al Movimiento Regeneración Nacional, sin duda, nosotros estamos dedicados a este trabajo. El Presidente sabe y que nosotros también tenemos permiso de nuestro partido para dedicarlo a la función del Gobierno", respondió al ser cuestionado sobre a quién apoyaría en la contienda comicial próxima.No obstante, aclaró que eso no quiere decir que no tenga una aspiración legítima, misma que a su decir, ya ha externado públicamente; por tanto, dejó en claro que continuará trabajando para que la transformación se profundice, agilice y sea real en Veracruz."Que no sea choro como dicen los chavos, se vuelva una realidad, cada vez más elocuente, que cada vez que el ciudadano acuda a exigir algo se le cumpla, tenemos que tener la capacidad de que la cuarta transformación se sienta en cualquier ventanilla o cualquier servidor público", destacó Huerta Ladrón de Guevara.Y es que insistió que, si una persona va al Municipio y nos es atendida, o va al Gobierno Estatal o al Federal y tampoco recibe atención, la cuarta transformación no existe."Mi tarea es el Gobierno Federal, estoy dedicado a trabajar y ya el pueblo nos va a poner en el lugar que quiera ponernos a todos y cada uno de nosotros".Un total de 350 adultos mayores de Tuxpan quedaron integrados al padrón del programa 65 y Más, con lo que cada bimestre estarán recibiendo el apoyo de la pensión vitalicia.En la entidad son más de 40 mil personas las que están siendo ingresados al programa, aseveró Huerta Ladrón de Guevara, quien este viernes estuvo en el puerto para la correspondiente entrega de tarjetas a los beneficiarios.Agregó que los nuevos integrantes del padrón recibirán en breve el apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto, además del retroactivo del bimestre mayo-junio.El funcionario federal abundó que en la entidad veracruzana ya son más de 1 millón de beneficiarios, por lo que en cada entrega de pensiones la derrama económica es por más de 4 mil millones de pesos, detalló.