En 24 horas dan de alta a siete pacientes recuperados de COVID-19 en IMSS de Coatza

En la lucha contra el COVID-19 no todo son malas noticias, pues en tan solo un día el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos, fueron dados de alta siete pacientes del Módulo de Enfermedades Respiratorias (MER).



El Coordinador de Información y Atención a la Salud en la Delegación Veracruz Sur del IMSS, Luis Arturo García Vázquez, explicó que, tras varios días de hospitalización, las personas recuperadas ya se encuentran en sus hogares, con las medidas de seguridad indicadas para cada caso.



Detalló que fueron tres mujeres mayores de 50 años de edad, y cuatro hombres de entre 33 y 69 años, quienes estuvieron bajo los cuidados del personal médico y de enfermería del Seguro Social, por cinco y hasta nueve días en el área de hospitalización.



Pero estos siete pacientes vencieron el COVID-19, y ahora están en casa guardando aún sus medidas y dijo que exhortando a la gente para que se cuide y prevenir el contagio, pues algunos aseguran que no tienen idea de dónde pudieron sufrir la transmisión.



El médico dijo que cada paciente recibe un tratamiento específico, ajustado a los resultados que arrojan sus exámenes, lo que permite su recuperación y agregó que parte fundamental en que estos casos hayan tenido éxito es la labor de los más de 100 trabajadores del IMSS incluyendo médicos, enfermeras, laboratorios, radiólogos, manejadores de alimentos, higiene y limpieza, trabajadoras sociales.