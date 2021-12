En 3 años de gobierno, se redujo déficit de vivienda en el estado

Hazael Flores Castro, director gerente del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) reconoció que el déficit de vivienda en el estado de Veracruz es muy elevado, pero que gracias a la coordinación que se tiene con las diferentes instancias federales y estatales se ha logrado reducir en casi tres puntos porcentuales, en lo que va de la actual administración.En entrevista, el funcionario estatal detalló que de acuerdo al informe anual 2021 de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece que, en el 2018, el estado de Veracruz presentaba 16.9% de veracruzanos que contaban con alguna carencia en su vivienda, el cual para el 2020 se redujo al 14%.Explicó que dichas carencias se relacionan con el que pudiera existir hacinamiento, pisos de tierra o construcciones hechas de materiales no adecuados como cartón, lámina como paredes y sus techos, se redujeron a ese porcentaje al ofrecer una vivienda completa nueva, cuarto dormitorio o un cuarto de baño.“Esto no ha sido una tarea que solo el Instituto Veracruzano de la Vivienda está realizando, esto es un trabajo de equipo, en donde la Secretaría de Desarrollo Social, ha hecho también su importante aportación, para que estas 154 mil familias hayan salido de estas carencias en vivienda”, añadió.Además, resaltó que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, a través del Programa de Vivienda Emergente que se desarrolló en el año 2019 y 2020 respaldó para reducir esas carencias.“Es un trabajo en equipo de los gobiernos de la cuarta transformación en el estado, para que estos buenos resultados se hayan dado, y no lo decimos nosotros, lo dice el Coneval”, abundó el titular de Invivienda.Destacó que el espíritu del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es que la inversión destinada para este rubro, fuera lo mejor focalizada posible, “porque anteriormente, los programas de cuartos dormitorios, nosotros los encontramos en el 2018, para los familiares de los presidentes municipales en turno, para gente que no lo necesitaba”.Al encontrar esto, dijo, lo que se hizo fue enviar censadores a los municipios y localidades, “identificar sin tintes políticos ni de ningún tipo, el grado de las necesidades en campo y sobre eso nosotros estamos trabajando”.En ese tenor, dio a conocer que se está trabajando para la gente que más lo requiere, a fin de poder satisfacer sus necesidades de un techo digno, con servicios. “Particularmente nuestra atención principal la representan las mujeres en situación de vulnerabilidad, madres solteras, mujeres de la tercera edad, mujeres en condición de abandono, mujeres con nietos que se están haciendo cargo de ellos, porque sus hijos se fueron a Estados Unidos, emigraron hacia otras partes del país, a mujeres enfermas”, acotó.Por último, admitió que ahí es donde “estamos tratando de llegar y penetrar, no ha sido una tarea fácil en estos primeros tres años, pero vamos haciendo las cosas como nos lo ha indicado el señor gobernador, pero vamos en buen rumbo, en buen camino”.