En 3 meses comenzaría desabasto de alimentos básicos por contingencia

Se prevé que en tres meses empiece a haber desabasto de productos de la canasta básica resultado del aislamiento por el COVID-19, informó el Presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.



Entrevistado, el economista abundó que los productos que podrían escasear en las próximas semanas son arroz, frijol, maíz, entre otros más.



Y es que explicó que las cadenas productivas se han estancado debido a la contingencia sanitaria, por lo que no hay producción y en caso de que no se reactiven en algunas semanas, podría presentarse la escasez.

“Se estima que este año empiece a haber escasez de alimentos básicos, el arroz, frijol, el maíz, porque las cadenas productivas se han estancado por la contingencia que estamos viviendo y no hay producción, entonces eso va a provocar que escaseen productos. Se estima que en tres meses empiece a haber desabasto de productos, la cerveza ya se escaseó, no hay producción se paró toda la producción y ya hay escasez”, dijo.



Asimismo, previó que con el desabasto empiecen a encarecer los alimentos, aunque agregó que ya en estos meses han subido productos como el huevo, la tortilla y el aceite.



“El encarecimiento es uno de los resultados, en estos meses que llevamos de aislamiento en las casas ya subió el frijol, huevo, tortilla, aceite, que todavía hay abasto, todavía se encuentra, pero si en tres meses no se echa a andar la cadena productiva es obvio que va escasear y subir de precio”, detalló.



Por ello, indicó que además por la falta de ingresos por el aislamiento, las familias sufrirán para poner alimentos en sus mesas.



Añadió que, en cuanto a verdura y fruta, podría verse menos afectada su producción, pues la pandemia no ha llegado a algunos municipios donde los campesinos aún trabajan y sacan adelante la producción.



“Si al campo no llega la pandemia, hay municipios que no han manifestado problemas de COVID y la gente sigue trabajando, todavía podemos ver en los mercados que hay fruta y verdura. Eso permite encontrarlos en el mercado”, concluyó.