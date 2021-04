El acuerdo entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con dirigentes empresariales y sindicales en materia de subcontratación u outsourcing y en el reparto de utilidades, establece un plazo de 3 meses para que los trabajadores que actualmente se encuentran subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón.



Este lunes López Obrador se reunió con presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí; así como el presidente de CONCAMIN, Francisco Cervantes y el de CONCANACO, José Manuel López Campos, junto con otros integrantes de su Gabinete incluyendo a la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.



Según se confirmó en medios nacionales, el acuerdo prohíbe la subcontratación de personal y se regulará la tercerización de servicios especializados distintos al del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.



También habrá una nueva regulación respecto a los servicios complementarios o compartidos que se prestan entre empresas de un mismo grupo empresarial, como los servicios legales o la elaboración de nómina, entre otros cambios.



Los empresarios y el Gobierno acordaron crear un registro ante la Secretaría del Trabajo (STPS) y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.



Respecto al reparto de utilidades, para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, se crearon dos modalidades para el cálculo del reparto, pero no hay detalles sobre este apartado.



En un comunicado, la STPS no precisó la fórmula, pero señaló que se eliminará la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”.



Por su parte, Reforma entrevistó a Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien afirmó que el plazo de tres meses para la transición iniciará una vez que la Secretaría del Trabajo (STPS) emita los lineamientos del registro de empresas de servicios especializados que será creado a partir de la reforma.



El líder empresarial estimó que será en septiembre cuando se empezarán a aplicar las nuevas reglas.



El sector privado requirió que no haya demora en los trámites que se tienen que hacer durante la transición y en trámites complicados para sacar citas ante el SAT y trámites administrativos con el IMSS e INFONAVIT.



Respecto al reparto de utilidades, dijo Roel, se proyectan dos modalidades para calcularlo: en principio un límite de tres meses del salario del trabajador, pero en el caso de aquellos que reciben utilidades superiores a este tope, se fijarán a partir del promedio de la participación recibida en los últimos tres años.



Apenas este lunes, en su conferencia matutina el presidente garantizó que el outsourcing “se va a ir terminando”.



“Es que todo estaba privatizado: los reclusorios, los servicios de seguridad, desde luego la educación, la salud, PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, todo apuntaba a privatizar.



“El gobierno era un facilitador para la corrupción, no estaba hecho para servir al pueblo. Son muy pocas las obras públicas que no se concesionaban, se hacían autopistas, pero todas concesionadas”, señaló.