En 3 meses, han registrado 350 mujeres violentadas, en Córdoba

Durante los últimos tres meses, durante el confinamiento por COVID-19, el Instituto Municipal de la Mujer de Córdoba ha registrado en promedio 350 casos de féminas que manifestaron sufrir algún tipo de violencia.



La titular del Instituto, Sara Grabriela Palacios, indicó que muchas las contactan a través de Facebook pues no pueden hablar por teléfiono, toda vez que el agresor está junto a ellas.



Afirmó que este periodo de contingencia potencializa la violencia psicológica.



“Tan sólo ayer nosotros tuvimos ocho casos atendidos, entre cuestiones psicológicas y legales. Tuvimos el caso de una persona migrante con todos sus papeles en regla pero no sabía a dónde ir ni qué hacer”, dijo.



La funcionaria aclaró que las mujeres no están solas pues además del apoyo que el Gobierno les pueda dar, también sus familiares recibirán ayuda.



Dijo que se cuenta con un refugio en cual pueden permanecer hasta por tres meses.



"Sí existe esta posibilidad. Hemos estado en contacto con Fiscalía y con el Instituto Estatal de la Mujer, para poderles ayudar con esta red de apoyo que tenemos. Deben saber que no están solas, que confíen en que pueden llamar al 911 y que este número sí funciona".