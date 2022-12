En 360 días le devolvimos la alegría a Medellín; inversión histórica de 70 MDP en obra pública: Marcos Isleño

Infraestructura social y urbana, fomento a la educación y apoyo al campo, entre muchos otros, fueron algunos de los rubros que Marcos Isleño Andrade enumeró durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno como alcalde de este municipio, destacando una inversión histórica de 70 millones de pesos en la pavimentación de 20 kilómetros de calles y carreteras que benefician a miles y miles de medellinenses.Acompañado de los miembros del Cabildo, funcionarios estatales, diputados federales y locales, alcaldes y cientos de ciudadanos, el presidente Marcos Isleño destacó que en los primeros 360 días de su administración el humanismo fue su principal eje rector para generar beneficios y regresarles a los ciudadanos la alegría que habían perdido por los malos gobiernos que sólo dejaron deuda y rezago.“La oposición dice que me olvide del pasado y que me ponga a trabajar. Desde aquí les digo: aquí está la muestra de cómo se debe trabajar por amor a nuestro municipio, pero nunca vamos a olvidar el daño que le hicieron a nuestro Medellín, porque cada mes que pagamos la deuda heredada por ellos, pensamos que todo ese dinero serviría para construir más aulas, más pavimentaciones y más apoyos sociales”, dijo como parte del informe que rindió en la explanada del Palacio Municipal, sede de la sesión solemne de Cabildo.Y agregó contundente: “En resumen, en este año pagamos deuda, hicimos obras y muchas acciones sociales, pero lo más importante es que le devolvimos la alegría a Medellín. El 2022 fue bueno, pues hemos recuperado la alegría y la confianza. Pero el 2023 tiene que ser mejor porque ustedes lo merecen, lo merecemos todos, lo merece nuestra gente”.El edil hizo hincapié en que todas las decisiones que ha tomado a lo largo de este primer año, han sido pensando en el beneficio de todos los medellinenses y no en un beneficio personal.Destacó la presencia de Esteban Ramírez Zepeta, líder estatal de Morena; la diputada federal Rosa María Hernández Espejo; el diputado local Fernando Arteaga Aponte; Santos Álvarez, Consejero Nacional de Morena; Andrés Delgado López, delegado de Tránsito en Medellín; el síndico de Alvarado, Jaime Abel Tiburcio Herrera; y el alcalde de Jamapa, Víctor Morales Castro.*PRIMER INFORME (Mensaje completo de Marcos Isleño)*Inicio esta solemne sesión, dándoles las gracias y la bienvenida a los funcionarios del gobierno del Estado, diputados federales y locales, alcaldes y ediles que nos acompañan de los municipios vecinos, pero sobre todo al pueblo de Medellín, que se da cita para atestiguar todos los avances que hemos tenido a lo largo de estos primeros 360 días, ¡muchas gracias a todos!.Empezaré por comentarles que mi plataforma de gobierno es simple, se trata de mirar a los ojos a cada persona y saber que hice lo mejor que debía para cada uno, que las decisiones nunca las tomé pensando en un beneficio personal, sino en el beneficio de todos.Por ello, mi eje rector descansa en el humanismo, sabiendo que toda sociedad tiene virtudes y defectos, el respeto por cada persona que se cruza de forma directa o indirecta en nuestro gobierno es prioridad; porque a partir del respeto se ha trabajado para dar los resultados que el pueblo de Medellín merece.LIMPIA PÚBLICAEntrando en materia, quiero comentarles que la limpia pública a pesar de ser el gran problema social y de salud heredado de la administración saliente, pudimos abatirlo en los primeros 6 días de gobierno; rentando 6 compactadores en enero y sólo 3 en febrero y marzo, para posteriormente tomar las riendas de la limpia pública con nuestros propios compactadores, que logramos rescatar y reparar en los primeros meses del año.Es cierto que en algunos meses tuvimos averías en algunas unidades, por lo que hubo días de rezago, que al paso de los días volvía a regularizarse.En ese sentido para evitar esos altibajos, adquirimos 3 unidades compactadoras nuevas que estarán en circulación a partir del 1 de enero, que, junto a las unidades ya existentes, por fin tendremos los elementos necesarios para regularizar permanentemente el servicio de limpia pública.Para esos héroes recolectores, que, sin importar sábados o domingos e incluso días feriados, trabajan para mantener el orden de la limpia pública, pido un fuerte aplauso.PARQUES Y JARDINESEn Parques y Jardines conjuntamente con el departamento de Embellecimiento Urbano, creamos el programa Medellín Contigo es Más Bonito, cuyo principal objetivo es embellecer áreas comunes, cortando maleza y pintando las guarniciones de las principales avenidas, así como el mantenimiento y pintura de parques, escuelas e iglesias del municipio.También a través de estos departamentos se han embellecido las áreas comerciales de Medellín, Casablanca y El Tejar con pintura multicolor, que han dado una imagen fresca y renovada a toda la zona.Uno de los principales compromisos es mantener limpios los panteones del municipio, por ello, de forma constante se hace limpieza en los mismos, cosa que en el pasado raramente se hacía, muchas veces ni siquiera en el día de los fieles difuntos.GOBERNACIÓNEn Gobernación, creamos el programa Medellín Contigo es Más Participativo, donde a través de elección popular fueron elegidos 180 jefes de manzana y cuartel, un hecho sin precedentes, ya que antes se elegía por designación directa, y hoy en día los vecinos democráticamente eligen a quien ellos creen que es la persona adecuada para el cargo.También creamos el programa Estamos Contigo, donde 333 familias de escasos recursos económicos, solicitaron nuestro programa gratuito de servicios funerarios y de tanatología, programa que en el pasado ningún gobierno de Medellín ha implementado, y que hoy es una realidad para apoyar en esos momentos tan complicados que vive un ser humano.FERIAS DEL EMPLEOA través de nuestro departamento de Desarrollo Social y en coordinación con Gobierno del Estado, hemos realizado las Ferias del Empleo, donde se ofertaron más de 720 empleos directos a ciudadanos de Medellín.También se les ha incentivado a jóvenes emprendedores a que inicien sus negocios, apoyándoles con la logística para sus expos ferias a lo largo de todo el año.ECOLOGÍAEn el departamento de Ecología, además de hacer su tarea de velar por los intereses del medio ambiente desde el ámbito jurídico, hemos mantenido un Programa Permanente de Descacharrización en todo el municipio.Así también, hemos creado el primer reglamento de Protección Animal en Medellín e impulsamos la salud de los mismos a través de brigadas de vacunación y esterilización gratuitas, donde se han beneficiado a más de 1200 perros y gatos.PROTECCIÓN CIVILProtección Civil, área sensible que labora todo el año las 24 horas del día, y que a lo largo de estos 360 días recibió 2,160 llamadas de auxilio para atender accidentes viales, incendios, poda de árboles, traslados en ambulancia, entre otras. ¡Gracias muchachos por su compromiso!ALUMBRADO PÚBLICOAlumbrado público, un sector muy rezagado en el pasado, que con esfuerzo hemos luchado día a día por regularizar, se atendieron 2233 lámparas sin funcionar, de las cuales se cambiaron 1,200 por lámparas nuevas, adquiridas en la presente administración. Sabemos que el problema subsiste, por ello contemplamos comprar el doble de luminarias para enero e ingresar más personal al departamento, cabe destacar que ya contamos con dos grúas, la segunda adquirida en el presente mes de diciembre, y con ello consideramos seguir abatiendo el rezago presentado.DIFEl DIF, institución noble que los cuatro años anteriores permaneció prácticamente cerrado y sin la voluntad de hacer sus deberes, hoy abre las puertas nuevamente a todos, y tan sólo este año dimos 2,340 atenciones en materia jurídica, psicológica, servicio médico y trabajo social.Además, se pusieron en marcha 12 talleres de corte y confección, bordado, pintura y manualidades en diversos puntos del municipio, dónde más de 330 mujeres acuden a recibir esta enseñanza, que además aplican cómo una forma de ingreso familiar con sus ventas de los productos confeccionados.También donamos 612 sillas de ruedas, 72 bastones y 333 andaderas en estos 360 días.REGISTRO CIVILEn materia de registro civil, se apoyó a 216 personas que acudieron libremente a contraer matrimonio en nuestras bodas colectivas, donde de forma gratuita se les brindó todo el servicio, además durante este ejercicio se apoyó a 369 personas de escasos recursos económicos, con la condonación del pago de sus actas de nacimiento.OBRAS PÚBLICASEn obra pública al día de hoy hemos cumplido con la mayoría de nuestros compromisos adquiridos en campaña, y además hemos atendido otras necesidades importantes, que dada su urgencia eran necesarias hacerlas inmediatamente, aun cuando no estaban contempladas en el presupuesto anual.Quiero informarles que tan sólo en 360 días de gobierno, hemos pavimentado 20 kilómetros de calles y carreteras de todo el municipio, ejerciendo un presupuesto de 70 millones de pesos y beneficiando a miles y miles de ciudadanos.Pavimentamos la continuidad de las calles Violetas, Revolución, Camino Real y Cuitláhuac que es una arteria Inter colonias, ya que atraviesa por las colonias El Encanto, Domingo Ruiz, Gutiérrez Rosas, Triana, Héroes de Veracruz y México, con cerca de 2 kilómetros con sus respectivas banquetas y guarniciones. ¡Cumplimos este compromiso de campaña!Pavimentamos los casi 3 kilómetros del camino Ixcoalco-Las Balsas, ¡un compromiso más de campaña cumplido!Pavimentamos más de 2 kilómetros de la Avenida Insurgentes, que conecta a las localidades de La Y Griega con Paso del Toro, obra que por décadas nadie pudo pavimentar y hoy es una realidad, compromiso adquirido en campaña y cumplido este primer año.Pavimentamos 3 kilómetros en el camino del Moralillo a Lomas del Porvenir, una promesa de campaña más, cumplida.Construimos el colector pluvial en la colonia Manuel Ortiz Revueltas de la comunidad de Paso del Toro, esta colonia quedó encerrada con la urbanización de la colonia vecina Heron Proal que subió sus niveles, provocando así que, en temporadas fuertes de lluvia, la Ortiz Revueltas sufriera inundaciones. Cabe recordar que este año fue de lluvias atípicas, por lo que la realización de esta obra evitó incidentes mayores, ¡un compromiso más de campaña cumplido!Hablando de lluvias intensas que azotaron este año, durante los meses de mayo y junio realizamos la limpieza de 12 kilómetros en canales pluviales, donde retiramos enormes montículos de tierra y maleza, para que el agua pudiera correr de forma fluida y evitar inundaciones en la zona. Los canales de Puente Moreno, Arboledas, El Tejar, La Bocana, Paso del Toro, Heron Proal, Los Robles y La Laguna fueron los beneficiados.Creamos una salida de emergencia en la colonia centro del Tejar, al reaperturar y pavimentar la calle Serdán, compromiso cumplido con sus colonos.Construimos 5 accesos o bajadas en las comunidades de La Candelaria, El Copital, Esmeralda, Juan de Alfaro y La esperanza donde las personas con dificultad transitaban antes de realizarse estas obras.Las siguientes obras no estaban presupuestadas, pero dada la importancia por la gran afluencia vehicular y lo destrozado de la carpeta asfáltica, tuvimos que incluirlas en el presupuesto anual de forma inmediata:1 kilómetro de repavimentación de la Av. Independencia del tramo de Arboledas San Ramón a la entrada del Tejar.Repavimentación de la Avenida Insurgentes del tramo de la notaría 50 a la Esc. Primaria Zapata en el Tejar.Repavimentación de las Avenidas Hidalgo y Paseo Jamapa en esta cabecera municipal.Acceso al fraccionamiento Puente Moreno por la entrada de bodega Aurrerá.Repavimentación de la carretera de Playa de Vacas, en el tramo del Interjuegos al Memorial, además ahí se hizo una obra hidráulica para evitar inundaciones en épocas de lluvia, y así evitar se dañe el asfalto cómo ha venido sucediendo.Recordarán que todos estos tramos carreteros, estaban destrozados y la ciudadanía exigía una solución inmediata, solución que llegó a pesar de que no estaban en el plan de obras, porque en nuestro gobierno se escucha al pueblo y se les resuelve.Hicimos mejoras del servicio eléctrico con transformadores nuevos y de mayor capacidad, para las siguientes comunidades:Dos Bocas, Paso del Toro, Playa de Vacas, Col. Gutiérrez Rosas en el Tejar, Esc. Telesecundaria y Telebachillerato en Paso del Toro, Esc. Sec. Justo Sierra en Puente MorenoAsí cómo también ampliaciones eléctricas para las comunidades de:-La Joya, La Y Griega, La Laguna, Los Robles.Impactando así a más de mil familias que podrán gozar de los beneficios básicos de la energía eléctrica en sus hogares y sus escuelas.También mejoramos la infraestructura educativa con obras de impacto presupuestal fuerte, con la construcción de dos domos que, dada las condiciones de erosión, debían tirarse y hacerse nuevos en las Primarias Miguel Hidalgo del Tejar y Edgar Morin de Puente Moreno.Así cómo la construcción de la barda perimetral y techado en el kínder Josefa Ortiz de Domínguez de La Laguna.Actualmente estamos cerrando el presupuesto de desarrollo urbano con obras que están en proceso, y que en enero estaremos inaugurando.La renivelación y repavimentación de las calles Madero y Ferrocarril en el Tejar, donde padecen inundaciones y que la administración pasada hizo una obra que además se rompió y se levantó, provocando aún más el estancamiento de agua. Esta obra también es un compromiso de campaña.La pavimentación de 2 kilómetros de La Avenida Carriles y Azueta, otro compromiso más de campaña que desfogará el tráfico vehicular del Tejar y será la de mayor impacto en este primer año, dada la importancia que tiene este reordenamiento urbano en el municipio, ya que por ahí transitarán todos los vehículos que normalmente pasaban por la avenida principal del Tejar con dirección de sur a norte.La pavimentación de La calle 13 de septiembre en Paso del Toro, donde se encuentra el kínder Gabilondo Soler, evitando que nuestros niños se enloden en temporada de lluvias.La pavimentación de La calle Iturbide en Los RoblesLa construcción del Parque recreativo en la colonia Lomas de San Gabriel en el Tejar.Estás 5 obras son del presente presupuesto 2022, que iniciaron este mes de diciembre y que concluirán en el mes de enero.SEGURIDADEn Seguridad, donamos diariamente a la policía Estatal combustible y damos mantenimiento a sus patrullas, esto con la finalidad de tener una sana relación con esta autoridad estatal, este apoyo asciende a más de un millón doscientos mil pesos anuales, además les prestamos las instalaciones municipales ubicadas en arboledas San Ramón que utilizan cómo su comandancia estatal.Aprovecho para anunciar, que dada mi percepción que necesitamos mayores y mejores resultados en este rubro tan sensible para nuestro municipio, he solicitado a Gobierno del Estado municipalizar la policía, para poder ejecutar estrategias más apegadas a los requerimientos de nuestras comunidades y así poder brindarles la seguridad que merecen nuestras familias.SALUDEn materia de salud, hemos llevado a cabo varias brigadas itinerantes en diversas comunidades, todas en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y algunas con Pemex Social.En este rubro, le invertimos y apostamos a erradicar el dengue de nuestro municipio, contratando permanentemente una brigada de 9 personas para el abate y eliminar así las larvas de moscos, que durante todo el año van casa por casa sacando cacharros y abatiendo. Aunado a eso, en temporada de moscos, fumigamos diariamente el municipio, logrando tener sólo 12 casos de dengue en Medellín a lo largo de un año, cifras aportadas por la Secretaría de Salud del Estado.GESTIONES CON GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL:Se logró traer al municipio 3 bancos del bienestar (en Arboledas San Ramón, Los Robles y esta cabecera municipal) y una oficina de Telecomm en el Tejar; en todos los casos el ayuntamiento donó el terreno, todo esto con la finalidad de brindarles los servicios básicos bancarios a nuestros ciudadanos.MOVILIDAD URBANAEn movilidad urbana logramos destrabar una importante gestión y cumplir el deseo de miles de personas que viven en Puente Moreno y Lagos, tener una ruta de transporte público que vaya de estos fraccionamientos hacia Plaza las Américas vía Boca del Río, tuvieron que pasar más de diez años para lograr este importante beneficio, que sin lugar a dudas da movilidad a miles de personas que laboran en la zona conurbada.FOMENTO AGROPECUARIOEn fomento agropecuario, les comentó que fue un gran acierto la compra de los tractores con sus implementos agrícolas por parte de nuestro gobierno, por cierto compromiso de campaña cumplido, ya que antes nuestros campesinos rentaban estas maquinarias para trabajar la tierra, hoy se los préstamos y se abarata el costo de producción, lo que se traduce en mayor utilidad para ellos y en un incremento en más del 120% en la producción de Piña, maíz, camote, frijol y chile.Además, estos mismos tractores han dado apoyo para la limpieza de escuelas, campos deportivos y las orillas de diversas carreteras de nuestro municipio.DEPORTEEn el deporte cómo es una tradición, se sigue apoyando con uniformes y material deportivo a las diversas disciplinas deportivas que existen en el municipio, además de ello durante campaña hicimos el compromiso de regresar la zumba gratis a Medellín y hoy contamos 24 puntos en:La Laguna, Paso del Toro, La Y, Medellín, Tejar, El Doce, Los Robles, El Atrancon, Mozambique, El Cedral, Rancho del Padre y San Miguel.En los Fraccionamientos Puente Moreno y Lagos: Circuito Cuba, Zafiro, Chachalacas, Nogales, Saturno, Cecytec, cancha del centro deportivo y cultural.Arboledas San Ramón, Paseo Campestre, Residencial Marino, Residencial las Palmas y en la primaria Miguel Hidalgo del Tejar.Apoyando así la salud de más de 1,200 personas, que acuden a hacer ejercicio con estas clases gratuitas.EDUCACIÓNEn educación, donamos más de 1,200 mochilas a los alumnos egresados de distintos niveles educativos de más de 42 planteles.Así también promovimos un convenio de colaboración con el centro de estudios de las Américas, donde se obtuvieron importantes beneficios en descuentos para nuestros estudiantes de Medellín.También a lo largo del año se donaron decenas de climas, material didáctico, material eléctrico, mesa bancos, impermeabilizante, así como pintura con su respectiva mano de obra, entre otros diversos apoyos de carácter económico para diversas escuelas del municipio.En casa de cultura a lo largo del año tuvimos clases gratuitas de lengua italiana, salsa, danzón, taller de arte, taller de fandango, moldeado de cerámica, shibori, estampado de playeras y cartonería, pero sin lugar a dudas lo más importante para mí era regresarle la alegría a nuestro Medellín y por ello, pusimos mucho énfasis en rescatar tradiciones, ferias y bailes tradicionales; porque además que cómo seres humanos, por salud mental necesitamos distraernos y socializar, también se refuerza nuestra identidad medellinense.Por ello a lo largo de este año convivimos con miles y miles de personas de todas las localidades en:-El evento de los Reyes Magos, El Día del Niño, El nuevamente tradicional baile del 1 de Mayo, El día de las madres, El carnaval de Los Robles, La Feria de la Piña en La Laguna, La Feria del Mango en Medellín y el día del abuelo (donde por cierto se celebró con los diferentes clubes de adultos mayores que tenemos en todo el municipio), El grito de Independencia, El día de los fieles difuntos.Y para cerrar con broche de oro, nuestra villa mágica, que fue el pretexto más hermoso para pasar momentos inolvidables con nuestros seres amados, en un muy bonito ambiente de luces y colores con la magia de la navidad.La oposición dice que me olvide del pasado y que me ponga a trabajar, desde aquí les digo: “aquí está la muestra de cómo se debe trabajar por amor a nuestro municipio”, pero nunca vamos a olvidar el daño que le hicieron a nuestro Medellín, porque cada mes que pagamos la deuda heredada por ellos, pensamos que todo ese dinero serviría para construir más aulas, más pavimentaciones y más apoyos sociales.El 2022 fue bueno para nuestro Medellín, hemos recuperado la alegría y la confianza, pero el 2023 tiene que ser mejor porque ustedes lo merecen, lo merecemos todos, lo merece nuestro Medellín.Antes de concluir quiero agradecer a mis compañeros funcionarios por empatizar en mi filosofía política y apoyarme en este año de importantes resultados, también quiero hacer una mención especial a nuestra amiga Anahí Serna que por deberes con el magisterio deja la tesorería, dando un año de buenos resultados. Sé que desde su trinchera seguirá haciendo lo correcto por nuestra sociedad, muchas gracias, amiga.En resumen, en este año pagamos deuda, hicimos obras y muchas acciones sociales, pero lo más importante es que le devolvimos la alegría a Medellín.Por último quiero hacerles un comentario, no sé si sea un buen o mal político, esa decisión la tienen ustedes, de lo que si estoy seguro es que cada día me esfuerzo por ser una mejor persona, siempre comprometido para darles los mejores resultados al pueblo de Medellín.¡Muchas gracias por su confianza!¡ Que Dios bendiga a Medellín!