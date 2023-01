En 4 años se han registrado 400 crímenes de odio en el Estado, reprocha activista

Leonardo Ruiz Moreno, Presidente del colectivo Orgullo Xalapa, expresó una situación preocupante debido al aumento en crímenes en contra de la comunidad LGBT.Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha trabajado como debería a favor de los colectivos LGBT:“Lamentablemente no hay voluntad en el congreso. Tenemos un “diputade” que hasta la fecha no ha dado la cara, pues no ha habido reuniones con colectivos que estamos trabajando a nivel estatal”, señaló.Indicó que en tan solo dos semanas en el Estado se han registrado ya dos actos violentos en contra de personas LGBT, quienes lamentablemente perdieron la vida."En este año son dos en menos de dos semanas, lamentablemente; en lo que va de cuatro años estamos hablando más de 250 crímenes de odio, hasta 400 ", dijo.Por su parte, mencionó que el caso más reciente fue del joven Ulises, estilista del municipio de Veracruz. Y es que el colectivo continúa con una movilización para exigir justicia.Expuso que los crímenes han sido en contra de chicas trans; una de ellas era originaria del Puerto de Veracruz y la otra de la Zona Sur del estado.Ruiz Moreno indicó que la Entidad se encuentra en los primeros lugares de crímenes de odio y discriminación. Asimismo, dijo que ha faltado un pronunciamiento por parte del Gobierno del Estado y de la Comisión de Derechos Humanos.Reiteró que la firma de un convenio con la asociación REAL AC y Orgullo Xalapa, así como con “La Casa de las Muñecas Tiresias” de Kenya Cuevas, tiene como finalidad atender los derechos de la comunidad.Finalmente, anunció que el día martes 31 estaría con la activista Kenya Cuevas, con quien firmará un convenio de colaboración.Recordó que la marcha por el Orgullo LGBT se llevará a cabo el próximo 17 de junio, saliendo de la Araucaria.